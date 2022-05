Suomen tulee hakea Natoon, katsoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunta.

Valiokunnan mietintö Natoon liittyvästä ajankohtaisselonteosta on valmistunut. Mietintöön yhdistettiin valtioneuvoston uusi selonteko, jossa hallitus esittää Nato-jäsenyyden hakemista.

Mietintö on yksimielinen.

Ulkoasianvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä turvallisuutensa vahvistamiseksi. Valiokunta ehdottaa täysistunnon hyväksyttäväksi myös kannanottoa, jossa valtioneuvoston edellytetään pitävän eduskuntaa informoituna jäsenyysprosessin etenemisestä.

Prosessi sisältää turvallisuusriskejä

Asiantuntijakuulemisten perusteella itse jäsenyysprosessi sisältää erinäisiä ulkoisen turvallisuuden riskejä, joiden laadulla on turha alkaa spekuloida, toteaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps). Hän huomautti tiedotustilaisuudessa, että prosessin pitkittyminen kasvattaa näitä riskejä.

Monen kanta on muuttunut eduskuntakäsittelyn edetessä, Halla-aho sanoo.

”Mutuilun määrä on vähentynyt huomattavasti”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Tämä on myös vastuun kannalta oleellista.”

Sekä liittyminen että liittymättä jättäminen sisältävät omat riskinsä, Halla-aho summaa.

”Riskittömiä vaihtoehtoja ei ole.”

”Haluan korostaa, että myös päätös olla liittymättä Natoon olisi päätös.”

Arvio Venäjästä on muuttunut

On Halla-ahon mukaan virheellistä ajatella, että voisimme olla päättämättä mitään, koska maailma ympärillä on muuttunut. Suomen pitkäaikainen liittoutumattomuuspolitiikka perustui toisenlaiseen arvioon Venäjästä.

Valiokunta toteaa, että Venäjän jo pidempään jatkunut voimapolitiikka ja tavoite Euroopan jakamisesta etupiireihin sai uuden ulottuvuuden maan hyökättyä laajamittaisesti Ukrainaan ja että tilanteeseen reagoimatta jättäminen johtaisi Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen liikkumatilan kaventumiseen.

Ei ole odotettavissa, että tilanne normalisoituisi näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, Halla-aho toteaa.

Olemassa olevista turvallisuutta lisäävistä vaihtoehdoista Nato-jäsenyyden katsotaan olevan Suomelle vahvin mahdollinen lisäsuoja sotilaallisen pidäkevaikutuksensa takia. Suomella ei ole tarvetta asettaa mitään reunaehtoja Nato-jäsenyyden hakemisessa.

Jos halutaan juridisesti sitovia ja uskottavia turvatakuita, muut järjestelyt eivät tarjoa sellaisia, Halla-aho sanoo.

Mistä on kyse Turkin puheissa?

Turkki on alkanut suhtautua torjuvasti Suomen Nato-jäsenyyteen julkisuudessa. Halla-aho toteaa omana tulkintanaan, että kyse on lähinnä Turkin sisäpolitiikasta ja toisaalta Turkin halusta edistää itselleen tärkeitä asioita.

”En pidä realistisena sellaista ajatusta, että yksi jäsenmaa edes aidosti niin halutessaan pystyisi 30 jäsenmaan Natossa estämään jonkin jäsenyyttä hakevan maan jäsenyysprosessin etenemisen”, Halla-aho sanoi.

Halla-aho on ollut kevään aikana yhteydessä Turkin eri tason edustajiin ja ”yksiselitteinen viesti” on ollut se, että Turkki ei ainakaan ole se maa, joka aikoo ryhtyä hankalaksi Suomen jäsenyysprosessissa. Halla-aho uskoo, että Suomen ulkopoliittinen johto on tehnyt hyvää työtä varmistaessaan ennakkoon Naton jäsenmaiden suhtautumista Suomen mahdolliseen jäsenyyteen.

Halla-aho toivoo, ettei Turkin puheista kovasti provosoiduttaisi ja rakennettaisi ”ainakaan mitään turhia” arvovaltakiistoja.

Suomen suhde Venäjään muuttuu

Valiokunta toteaa, että Nato-jäsenyys muuttaa Suomen suhdetta ja yhteistyömahdollisuuksia Venäjän kanssa merkittävästi ja merkitsee uuden tasapainon hakemista Suomen ja Venäjän välille.

Valiokunnan mukaan on tärkeää, että jatkossakin löytyy toimiva ja ammattimainen tapa tehdä yhteistyötä Suomelle merkittävän rajanaapurin kanssa. Venäjä-suhde säilyy Suomelle kaikissa olosuhteissa keskeisenä kansallisena kysymyksenä.

”Valiokunta korostaa, että jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan vaan sen tehtävänä on Suomen turvallisuuden vahvistaminen. Aktiivisen ja ennakoivan diplomatian sekä vakautta edistävän ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkaminen myös Naton jäsenenä on tärkeää”, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

”Valiokunta piti selontekomenettelyä hyvänä ja perusteltuna, koska se antoi eduskunnalle mahdollisuuden käsitellä kattavasti turvallisuusympäristön muutosta Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Selonteko ja sen eduskuntakäsittely varmistavat myös, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjasta, mukaan lukien mahdollinen Nato-jäsenyys, pystytään muodostamaan yhteinen ajantasainen ja ylivaalikautinen kansallinen kokonaisnäkemys.”

Valiokunta sai mietintöä varten lausunnot kymmeneltä muulta valiokunnalta. Seuraavaksi mietintö menee eduskunnan täysistuntoon pöydällepanoa varten.

Sen jälkeen alkaa ainoa käsittely eli niin sanottu palautekeskustelu puoliltapäivin.

Mikäli keskustelun aikana tehdään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kannanotosta poikkeava kannanottoehdotus, jota kannatetaan, asiasta äänestetään keskustelun päätyttyä. Kannanotto lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi eduskunnan kirjelmänä.

