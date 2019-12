Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) harmittelee keskustan eduskuntaryhmän sisäisen viestinnän vuotoa ja kiistää voimakkaasti väitteet, että entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) olisi ollut käynnistämässä seuraajansa Antti Rinteen (sd) syrjäyttämistä hallituksen johdosta.

"Harmittaa hirvittävästi sellainen, että ryhmästä lähtee ulos ryhmän sisäistä viestintää”, Lintilä sanoi Uudelle Suomelle ja Kauppalehdelle Brysselissä keskiviikkona.

Iltalehti kertoi aamulla keskustan whatsapp-ryhmän viimeviikkoisista viesteistä, jotka lehti oli saanut haltuunsa. Viestien joukossa on muun muassa entisen puheenjohtajan Juha Sipilän kysymys, aikooko ryhmä kokoontua yhteen ennen opposition välikysymykseen vastaamista.

Ministeri Lintilä kyseenalaistaa Iltalehden toimittajien tavan käsitellä haltuunsa saamiaan viestejä.

”Irrotetaan siitä tekstiä, liitetään omaa arviointia, ehkä visiointia”, hän ihmettelee.

Erityisesti Juha Sipilän rooli esitetään Lintilän mukaan liioitellusti.

”Se koko teksti ja se, että se laitetaan joksikin ihmeen Sipilä-operaatioksi, [kun] Sipilä kysyi, onko meillä ylimääräistä ryhmäkokousta ennen välikysymyskeskustelua. Se on täysin normaalia käyttäytymistä, ihan normaalia”, Lintilä luonnehtii.

”Mun täytyy sanoa, että mä olen nyt ollut 20 vuotta eduskunnassa ja nämä ovat semmoisia ikävämpiä hetkiä valitettavasti.”

Valtiovarainministerin mukaan viestit olivat ”ihan normaalia ryhmän sisäistä viestintää”.

”Ihan käytännön järjestelyjä, ja totta kai sinne aina laittaa joku edustaja tuntemuksia tilanteesta, mutta ei mitään muuta.”

Sipilä ei siis tällä viestillään ehdottanut Antti Rinteen kaatamista?

”Ei, ei todellakaan, kun hän kysyi sitä, onko meillä ylimääräinen ryhmäkokous.”

Kiistätkö, että Juha Sipilällä olisi mitään roolia Rinteen kaatamisessa?

”No kiistän. Hän on ryhmän jäsen, se oli ihan ryhmän päätös, tai puoluejohdon, ryhmän. Se on normaali prosessi.”

Lintilä arvioi, että viestien vuotaja ”tuntee aika pahaa oloa tällä hetkellä”.

Mitkä ovat mahdollisuudet keskustan ja sosiaalidemokraattien hallitusyhteistyölle?

”On kaikki mahdollisuudet olla. Kyllähän tietysti rakennetaan luottamusta, ei nyt aloiteta alusta, mutta takapakkia otettiin. Se on täysin selvä asia. Varmasti sillä puolella tunnetaan epäluottamusta meitä kohtaan, koska keskustalla oli tietysti ehkä keskeisin rooli tässä koko prosessissa, mutta en näe mitään syytä, että sitä luottamusta ei saada aikaiseksi”, Lintilä pohtii.

Hänen mukaansa keskustelut, joita tiistaina käytiin sosiaalidemokraattien kanssa, olivat ”erittäin asiallisia”.

Miten keskusta aikoo rakentaa yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa?

”Tullaan tekemään ainakin tiiviisti eri asteilla yhteistyötä. Puhutaan asiat selväksi, ettei jää mitään kiviä kenkään. En näe mitään sellaista syytä, ettei meillä jatkossa tulisi olemaan ihan hyvät, toimivat, luottamukselliset suhteet.”

Onko luvassa uutta salkkujakoa keskustassa?

”En tiedä yhtään.”

Rinteen hallitus ei ehtinyt julkaisemaan omistajaohjauksen periaatepäätöstään ennen kuin hallitus kaatui omistajaohjaukseen. Lintilän mukaan ensimmäiset linjaukset tai pohjapaperit ovat kyllä valmiina.

”Mutta nyt on ihan selvä, että ne laitetaan tässä tilanteessa holdiin, koska ei ole omistajaohjausministeriä. Koska on oikeus ja kohtuus, että omistajaohjausministeri on kuittaamassa sitä pohjapaperia”, hän toteaa.

Lintilä ei halua ottaa kantaa sdp:n pääministerikisan ehdokkaisiin.