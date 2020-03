Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tämän myötä THL on luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Tämä vaikuttaa matkustusturvallisuuteen kaikkialla maailmassa. Siksi UM ei enää muuta yksittäisiä matkustustiedotteita koronaviruksen vuoksi.

”Nyt ei ole syytä matkustaa. Suosittelemme noudattamaan erityistä varovaisuutta kaikkialla”, UM sanoo.

Tilanne maailmalla muuttuu ministeriön mukaan nopeasti ja on odotettavissa, että maahantulokieltoja tulee lisää muidenkin maiden osalta. Eräät aiemmin viisumivapaat maat ovat myös asettaneet Suomen kansalaisille viisumipakon. Matkailijoiden tulee seurata kohdemaan viranomaisten ohjeistuksia.

Jo aiemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL linjasi, ettei se enää puhu epidemia-alueista.

Lisäksi THL:n pääjohtaja on kertonut suosituksista suomalaisille.

