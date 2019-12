Taksilakiuudistus on tuonut liikenteeseen uusia toimijoita. Liikenteessä on yksinyrittäjiä, jotka yrittävät hyötyä kysyntäpiikistä kiskurihinnoilla.

Pikkujouluaikaan taksitolpalla kannattaa olla tarkkana hintojen kanssa. Tulevasta itsenäisyyspäiväviikonlopusta on tulossa sesongin vilkkaimpia. Taksilakiuudistus on tuonut liikenteeseen uusia toimijoita. Liikenteessä on yksinyrittäjiä, jotka yrittävät hyötyä kysyntäpiikistä kiskurihinnoilla.

”En tiedä ihmistä, joka ei olisi kuullut huonoa tarinaa taksista. Se on todella valitettavaa”, Cabonlinen toimitusjohtaja Kati Rajala sanoo.

Cabonlinen brändejä ovat Kovanen ja FixuTaksi.

Hyvät vinkit ovat tarpeen, kun kivat juhlat ovat takana ja hypätään pikkutunneilla taksiin.

”Kannattaa ladata kännykkään applikaatio tai tallentaa luotettavan taksitoimijan numero puhelimeen etukäteen. Jos päätyy tolpalle jonoon, kannattaa kysyä matkan hintaa etukäteen.”

Lain mukaan asiakkaan pitää tietää ennen matkan alkua, mikäli taksimatkan hinta ylittää sata euroa. Uusi taksilaki astui voimaan viime vuoden heinäkuussa ja on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä. Työn alla on mahdollisia lakimuutoksia.

Esimerkiksi takseissa pitäisi olla fyysinen tunnus, että auto on taksiliiketoiminnassa. Ruotsissa taksiliikenteeseen rekisteröidyissä autoissa on eriväriset rekisterikilvet. Toinen muutos olisi, että jatkossa taksiliikenneluvan saaminen edellyttäisi y-tunnusta. Nyt sen saa sosiaaliturvatunnuksella.

