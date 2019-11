Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo pitää huolestuttavina Päivi Räsäsen (kd) kannanotoista aloitettuja rikostutkintoja. Samalla hän painottaa olevansa Räsäsen näkemyksistä vahvasti eri mieltä.

Räsäsen ulostuloista on käynnissä kaksi esitutkintaa rikosnimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjä määräsi maanantaina aloitettavaksi esitutkinnan Räsäsen vanhasta pamfletista. Suomen Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisema kirkko- ja yhteiskuntapoliittinen, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto liittyy Raamattuun ja sen tulkintaan. Poliisi oli aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta.

Rikoslaki 10 §: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Valtakunnansyyttäjän mukaan on kuitenkin syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. Pamfletti on yhä luettavissa säätiön verkkosivuilla.

Päivi Räsänen paheksuu vuoden 2004 kirjoituksessaan homoseksuaalisuuden ”normalisointia”, josta osoitus oli hänen mukaansa tuolloinen päätös samaa sukupuolta olevien rekisteröidyistä parisuhteista. Räsänen puhuu homoseksuaalisuudesta poikkeavuutena ja jopa kehityshäiriönä.

Lisäksi poliisi aloitti jo aiemmin esitutkinnan Räsäsen Pride-tviitistä.

”Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019:n virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Räsänen tviittasi kesäkuussa ja liitti tviittinsä yhteyteen kuvan Raamatun tekstistä.

Laajasalo sanoutuu irti Räsäsen ulostuloista

Piispa Laajasalo pitää uskonnonvapauden näkökulmasta huolestuttavana, että kumpaakaan Räsäsen ulostuloa epäillään rikokseksi. Hänen mielestään tviitti oli ensisijaisesti kritiikkiä kirkkoa kohtaan. Laajasalo piti oikeana kirkon ratkaisua osallistua Pride-tapahtumaan.

Laajasalon mukaan uskonnonvapaudella on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kannalta täysin perustavanlaatuinen merkitys.

”Vapaus on nimenomaisesti vapautta uskoa, ajatella ja sanoa sellaisia asioita, joita joku toinen voi pitää tyhminä, väärinä tai pahoina. Uskonnonvapauden – samalla tavalla kuin esimerkiksi vapauden taiteessa tai lehdistön vapauden – tulisi sallia mahdollisimman laajaa erilaista keskustelua”, Laajasalo toteaa Uudelle Suomelle lähettämässään sähköpostissa.

Piispa sanoutuu selkeästi irti Räsäsen kannanotoista.

”Räsäsen kirjoitukset ovat mielestäni vääriä, vahingollisia ja kristillisen lähimmäisenrakkauden vastaisia. Tämän haluan sanoa selkeästi virkani edustajana.”

Laajasalo kuitenkin huomauttaa, että monilla uskonnollisilla yhteisöillä on samanlaisia näkemyksiä kuin Räsäsellä.

”Monilla perinteisillä kirkoilla, vapailla kristillisillä suunnilla, afrikkalaisten kristittyjen seurakunnilla Suomessa ja varmaankin valtaosalla imaameista ja muslimeista on hyvin samankaltainen opetus seksuaalisuudesta kuin Räsäsellä. He ovat mielestäni väärässä, mutta monikulttuurisessa yhteiskunnassa pidän aika kummallisena ajatusta heidän opetuksensa kriminalisoimisesta.”

Valtakunnansyyttäjän ratkaisu yllätti

Laajasalo toteaa olleensa yllättynyt valtakunnansyyttäjän ratkaisusta, vaikka ”tässä ajassa on perusteltua käydä keskustelua ja pohtia erilaisia rajanvetoja”. Räsäsen pamfletissa on piispan mukaan monia ongelmia.

”Ensinnäkin pamfletti sekoittaa tiedettä ja uskoa epäterveellä tavalla. Siellä on biologian ja sosiologian näkökulmasta tulkintoja homoseksuaalisuudesta, jotka eivät edusta tieteen käsitystä. Päivi Räsänen myös kirjoittaa osin lääkärinä, osin poliitikkona ja osin uskovaisena. On välillä hankala erottaa, mikä hattu päässä hän mitäkin väittää.”

Laajasalon mukaan kristitty ei saa puhua ihmisistä rumasti, vaan ”kaikissa tilanteissa olisi syytä yrittää vaalia hengen hedelmiä – rauhaa, ystävällisyyttä, sävyisyyttä ja itsehillintää”. Hän jakaa Jaakko Heinimäen ajatuksen siitä, että Raamattua voi käyttää väärin ja sen katkelmilla voi herjata.

”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä", Laajasalo sanoo.

”Sananvapaus käsitteenä on politisoitunut”

Vihapuheesta puhutaan nyt paljon ja jotkut ovat kaivanneet julkisuudessa myös tiukempaa linjaa viharikoksiin. Onko väärin ajatella, että viharikoksiin tulisi ottaa aiempaa tiukempi linja tai seula?

”Ongelma on, että sananvapaus käsitteenä on politisoitunut. Sananvapaus on länsimaisen yhteiskunnan perusta, mutta sananvapauden puolustaminen saa ihmisen helposti sijoittumaan maahanmuuttokriittisten tai rasistien porukoihin. Vastaavasti vihapuhe käsitteenä ja sen vastustaminen on politisoitunut, silloin tulee sijoitetuksi aktivistiporukoihin. Molemmat ovat tärkeitä teemoja ja niistä pitää yrittää käydä keskustelua siitä huolimatta, että politisoitunut tulkintakehys meinaa imaista”, Laajasalo vastaa.

Pidättekö kiihottamisrikos- ja vihapuhekäsitteitä sekä lakipykäliä liian epäselvinä ja tulkinnanvaraisina?

”Jokaisen kristityn on tuettava esivaltaa ja rukoiltava sen puolesta. Luotan vakaasti ja vahvasti suomalaisiin viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Nyt kyseessä on historiallisesti, uskonnollisesti, yhteiskunnallisesti ja oikeusfilosofisesti erittäin kiinnostava ennakkotilanne. Siksi on mielestäni mahdollista myös esittää kriittisiä näkökulmia viranomaisratkaisuille.”

Päivi Räsänen on vuosien mittaan herättänyt usein julkista keskustelua seksuaalivähemmistöjä koskevilla kannanotoillaan, ja kommenttien jälkeen on nähty eroamisaaltoja kirkosta. Mitä ajattelette tilanteesta?

”Päivi Räsäsen viimeaikaiset kannanotot ovat olleet nimenomaan kritiikkiä kirkkoa ja arkkipiispaa kohtaan. Hänen pamflettinsa on julkaistu kirkosta erkaantuneen ryhmän nettisivuilla. Uskon, että ihmiset ymmärtävät, että hän ei edusta millään tavalla yleisesti kirkon ääntä.”

