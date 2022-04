Pääministeri- ja puoluejohtajakollegat Magdalena Andersson ja Sanna Marin ovat olleet tiiviissä yhteydessä viime aikoina. Kaksikon on määrä tavata jälleen tällä viikolla. Kuva viime vuoden lopulta.

SDP. Pääministeri- ja puoluejohtajakollegat Magdalena Andersson ja Sanna Marin ovat olleet tiiviissä yhteydessä viime aikoina. Kaksikon on määrä tavata jälleen tällä viikolla. Kuva viime vuoden lopulta.

SDP. Pääministeri- ja puoluejohtajakollegat Magdalena Andersson ja Sanna Marin ovat olleet tiiviissä yhteydessä viime aikoina. Kaksikon on määrä tavata jälleen tällä viikolla. Kuva viime vuoden lopulta.

Nato-ratkaisun avaimet sekä Suomessa että Ruotsissa ovat sosiaalidemokraateilla, huomauttaa oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen.

Hän viittaa SDP:n konkarikansanedustajan Erkki Tuomiojan kohua herättäneeseen lausuntoon. Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva entinen ulkoministeri Tuomioja väitti Ruotsin ehdottaneen Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa vaihtoehdoksi Natolle. Hän tarkensi myöhemmin, että ajatus on ollut esillä lähinnä sosiaalidemokraattien keskusteluissa.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin torjui ajatuksen ”puheiden suitsimisesta” ja totesi, että ”kansanedustajilla on mahdollisuus ja oikeus käydä keskustelua”. Nyt Häkkänen huomauttaa, että kohulausuntoa ei voi nähdä vain yksittäisen edustajan pohdiskeluna.

”Ratkaisun avaimet molemmissa maissa on demareilla. Suomessa muut isot puolueet ovat jo Naton kannalla, demareita odotellaan. Siksi SDP:n Tuomiojan sekavat viestit eivät ole vain yksittäisen edustajan pohdiskeluja”, Häkkänen tviittaa.

Marinin on määrä tavata Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson (sd) Tukholmassa tällä viikolla. Marin ennakoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että pääministerit puhuvat ”aika suoraan” molempien maiden prosesseista. Marinin vahva toive on, että Ruotsi ja Suomi etenisivät Nato-kysymyksessä samaan suuntaan samassa aikaikkunassa, vaikka mikään ehto se ei ole.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kokoomus. Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen. Arkistokuva. Kuva: MIKKO HUISKO

”Suomen SDP:n Nato-linja pitäisi saada selville ja mahdollisimman nopeasti Ruotsin demaripääministerille. Marinilla on ratkaisun avaimet”, Häkkänen toteaa Twitterissä.

Häkkäsen mielestä Suomen ei kannattaisi viivytellä kannanmuodostuksessa tai ”rakentaa liian rönsyileviä selontekoprosesseja”. Huolelliseen harkintaan edellyttävät tiedot ovat hänen mukaansa jo päättäjillä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan eri skenaarioita on valmisteltu vuosikausia.

”Mitä nopeammin Ruotsin demareille menee tieto, että Suomi hakee joka tapauksessa nyt keväällä Natoon, sitä todennäköisempää, että Ruotsin demarit kääntyvät Naton kannalle. Pitää viestiä Suomen kirkas tahtotila ja tiukka aikataulu.”

”Mitä sekavampia viestejä Suomen demarit lähettävät Ruotsiin ja mitä pidempään Suomen kannanmuodostus kestää, sitä epätodennäköisempää, että Ruotsi ehtii tulla mukaan.”

Tieto Ruotsista

Ruotsin sosialidemokraatit tiedottavatkin avaavansa keskustelun Ruotsin turvallisuusympäristön muutoksesta Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen sodan takia. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Ruotsin turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut perusteellisesti, millä on myös seurauksia Ruotsin ja puolueen turvallisuuspoliittisiin valintoihin, puolueen tiedotteessa todetaan.

”Tietysti keskustelumme johtotähti on se, mikä on parasta Ruotsin turvallisuudelle, ja se on laajempi keskustelu kuin kysymys kyllä tai ei Nato-jäsenyydelle”, puoluesihteeri Tobias Baudin sanoo tiedotteessa.

Jos turvallisuuspoliittisia linjauksia pitää muuttaa, päätöksen tekee puoluehallitus ylimpänä päättävänä elimenä.

LUE SEURAAVAKSI: