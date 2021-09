Mikko Kärnä on poliisiasioista vastaavan eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen.

Poliisitoimet käsittelyssä. Mikko Kärnä on poliisiasioista vastaavan eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen.

Poliisitoimet käsittelyssä. Mikko Kärnä on poliisiasioista vastaavan eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen.

Kenttäpoliisien määrää tulee kasvattaa hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti, mutta samaan aikaan poliisin omaa rahankäyttöä tulee tarkastella kriittisesti, viestii hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Hän antaa Puheenvuoron blogissaan virkavallalle kovaa palautetta paitsi poliisin määrärahojen suuntaamisesta myös poliisijohdon viestinnästä rahoituskeskustelussa.

”Poliisin määrärahatarve on herättänyt vilkasta poliittista keskustelua ja hyvä niin. Pidän äärettömän tärkeänä, että turvaamme hallitusohjelmassa sopimamme 7500:n kenttäpoliisin määrän ja takaamme kansalaisten turvallisuuden kaikkialla Suomessa. On kuitenkin perin hämmästyttävää, että poliisi päätti painostustoimena käynnistää YT-neuvottelut henkilöstönsä kanssa, vaikka Sipilän hallituskaudesta saakka poliisin määrärahoja on nostettu systemaattisesti”, Kärnä kirjoittaa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotti ensi vuoden budjettiesityksen julkistamisen jälkeen, että ”ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200–250 henkilötyövuodella ja olemme pakotettuja käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut”. Neuvottelut saattavat jäädä käymättä, sillä hallitus on tämän jälkeen viestinyt, että rahoitusta saatetaan lisätä henkilöstövähennysten välttämiseksi.

Kärnä muistuttaa, että hallitus on lisännyt poliisin perusmäärärahoja järjestelmällisesti.

”Poliisin määrärahat olivat vuonna 2017 696,7 miljoonaa euroa. Tästä ne nousivat vuodelle 2018 738,1 miljoonaan, 2019 759,6 miljoonaan, 2020 802,4 miljoonaan ja nyt viimeisimpänä 806,1 miljoonaan euroon.”

Hallitusriveistä on ihmetelty, mihin poliisin rahat menevät, kun määrärahojen lisäykset eivät näy kenttätoiminnassa. Poliisihallitus on selittänyt asiaa muun muassa kohonneilla kiinteistö- ja ICT-kuluilla.

Kärnä on tehnyt omat johtopäätöksensä tarkasteltuaan poliisin rahankäyttöä.

”Jos oikeasti eletään tiukkoja aikoja, on organisaation laitettava suu säkkiä myöten ja huolehdittava ennen kaikkea perustetehtävästään. Tämä tehtävä on poliisille yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen”, hän kirjoittaa.

”Tarkastelin taannoin poliisin toteuttamia ja suunnittelemia viimeaikaisia hankintoja. Hämmästykseni oli varsin suuri. Tässä poliisin mukaan äärimmäisen vaikeassa taloustilanteessa, jossa joudutaan mahdollisesti menemään irtisanomisiin, ollaan kuitenkin hankkimassa poliisin käyttöön esimerkiksi lisää vesijettejä, tiedustelurobotteja ja miljoonilla euroilla erilaista uutta kalustoa. Löytyipä sieltä kirsikkana kakun päällä vielä 130 000 eurolla uusia kahviautomaatteja”, kansanedustaja listaa.

Kärnän mukaan poliisin toteuttamien ICT-hankkeiden hintalappu pyörii kymmenissä miljoonissa euroissa.

”On pakko kysyä: ovatko nämä kaikki todella perustehtävän toteuttamisen kannalta välttämättömiä?”

Poliisin rahankäyttöä on tarkasteltua kriittisesti myös tutkimuksessa. Kärnä viittaa eläkkeellä olevaan komisario Heikki Mansikka-Ahoon, joka väitöskirjassaan antaa kritiikkiä poliisin rahankäytölle ja säästötoimille. Poliisihallituksen toimintaa on Mansikka-Ahon mukaan jouduttu ylläpitämään leikkaamalla muusta toiminnasta.

”Tähän kritiikkiin on ainakin allekirjoittaneen helppo yhtyä. Olen sitä mieltä, että poliisihallituksen toiminnot tulisi hajauttaa maakuntiin. Johdolle on myös asetettava jonkunlainen tulosvastuu toiminnastaan, sillä nykyisellään sellaista ei tunnu olevan.”

”Pidän myös poskettomana, että poliisi on käyttänyt eri vuosilta kertyneitä siirtomäärärahoja muka erilaisten kiinteiden kulujen kattamiseen toteuttaen kuitenkin samalla merkittäviä hankintoja, joiden ehdoton tarpeellisuus voidaan hyvin perustein kyseenalaistaa”, Kärnä ryöpyttää.

Mansikka-Ahon tuoreen väitöskirjan mukaan poliisin Pora-rakenneuudistuksilla näyttäisi olleen päinvastaisia vaikutuksia kuin mitä on tavoiteltu: ne ovat muun muassa heikentäneet toimintavalmiusaikoja ja rikostutkinnan tehoa. LUE LISÄÄ:

Vesijettien kaltaisia hankintoja ei Mikko Kärnän mukaan voi hyväksyä ”silloin, kun säästöjä ollaan tekemässä operatiivisen toiminnan kustannuksella”.

”Onkin aivan välttämätöntä, että poliisin rahankäyttö syynätään nyt viimeistä senttiä myöten läpi. Kellään kun ei tunnu olevan kontrollia nykytilanteeseen”, Kärnä kirjoittaa.