Hallitus on päättänyt, että turvalliseksi koetussa valtiossa on jatkossa 25 koronatapausta per 100 000 asukasta kahden viikon aikana. Näistä valtioista matkustaja voi tulla Suomeen ilman testausta.

Tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikon lauantaista eteenpäin Suomeen voi tulla esimerkiksi Ruotsista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kommentoi Twitterissä, että ministeriö valmistelee lakimuutosta, jossa raja-arvon 25 ylittävistä maista tulevalla henkilöllä on oltava negatiivinen testitulos.

”Siirrymme jäykistä maahantulorajoituksista uuteen järjestelmään, joka perustuu testaamiseen. Raja-arvon 25 ylittävistä maista tulevilla oltava negatiivinen testitulos. Huolehdimme yhä Suomen terveysturvallisuudesta, mutta edistämme liike-elämää ja matkailua. Se on testaa ja tule -malli”, Harakka tviittaa.

Harakka sanoi, että lakimuutos tulee voimaan loppusyksystä.

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää uudesta linjasta.

”Hallitus teki oikeita päätöksiä vaikeassa tilanteessa. Matkailu ja työmatkat mahdollistuu. Testaaminen tärkeässä roolissa. Hereillä pitää olla ja kaikkien pitää toimia vastuullisesti. Elinkeinoelämä kiittää”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kirjoittaa Twitter-viestissä.

