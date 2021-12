Oppositiopuolueiden kannatus on noussut ja kokoomuksen kaula gallupkärjessä yhä kasvanut, selviää Yleisradion tuoreesta mielipidemittauksesta.

Kokoomusta kannattaa kyselyn perusteella nyt 21,8 prosenttia suomalaisista, kun sen kannatus on noussut lähes prosenttiyksikön.

Perussuomalaiset nousee gallupissa 18,7 prosentin kannatuksella toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ohi pääministeripuolue sdp:n. Sdp:n kannatus on nyt 18,3 prosenttia. Luku nousi hieman edellisestä mittauksesta.

Ylen mukaan kannatuskyselyn suurin menettäjä on hallituspuolue vihreät, jonka lokakuinen suosion nousu vaihtui nyt 1,3 prosenttiyksikön pudotukseksi. Puoluejohdossa ja ministeriryhmässä järjestelyitä tehneiden vihreiden kannatus on nyt 10,1 prosenttia, mikä on huonoin lukema sitten vuoden 2015.

Hallituspuolueista keskustan kannatus on puolestaan noussut 12,5 prosenttiin ja vasemmistoliiton laskenut hieman 8,2 prosenttiin.

LUE MYÖS: