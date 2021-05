Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan ”on todella järkyttävää, että tämän päivän Suomessa ei anneta ihmisten tehdä vaalityötä rauhassa”.

Uuden Suomen selvityksen mukaan puolueiden kokema vaalihäirintä on lisääntynyt näissä kunnallisvaaleissa. Puoluesihteerien mukaan häirintä ilmenee etenkin asiattomana kommentointina sosiaalisessa mediassa ja vaalimainosten tuhoamisena. Joissakin tapauksissa ehdokkaat ovat saaneet myös suoria uhkauksia.

Henriksson vastasi torstaina kyselytunnilla kansanedustaja Matti Semin (vas) kysymykseen vaalihäirinnästä. Semi nosti esille sen, kuinka eri puolueiden vaalijulisteita on revitty alas ja Keravalla ehdokkaan päälle on käyty jopa fyysisesti.

”Ei ole oikein, että kukaan joutuu pelkäämään turvallisuutensa puolesta oman näkemyksensä vuoksi. Kysyn oikeusministeriltä: miten tähän huolestuttavaan kehitykseen aiotaan puuttua, ja miten vaalirauha voidaan turvata?” Semi kysyi.

Kansanedustaja Pia Lohikosken (vas) mukaan vasemmistoliiton ehdokkaan kimppuun käytiin Keravalla tönimällä ja uhkailemalla tätä. Myös ehdokkaan vaalijulisteet heitettiin maahan. Lohikosken mukaan tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

”Monet ehdokkaat joutuvat myös aggressiivisen ja epäasiallisen palautteen kohteeksi netissä. Varsinkin naiset, vähemmistöt ja vähemmistöjen puolustajat saavat uhkailuja ja törkyä osakseen sosiaalisessa mediassa”, Semi sanoo.

Henriksson pitää vaalihäirintää erittäin huolestuttavana ilmiönä, jota ei tule mitenkään hyväksyä.

"Se vaalityö on demokratian sydäntä. Ihmisten pitää saada tehdä vaalityötä rauhassa ilman, että joku käy kimppuun”, Henriksson sanoi kyselytunnilla torstaina.

"Tässä tarvitaan nyt meidän kaikkien panosta – tässä tarvitaan toimia meiltä kaikilta. Varsinkin puoluejohtajilla on erityinen asema, ja meidän pitäisi omalla esimerkillämme myös toimia niin, että sanomme ’jyrkän ein’ tällaiseen toimintaan.”

Henrikssonin mukaan oikeusministeriö on käynnistänyt Vaalipooli-nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa viranomaisyhteistyötä vaalihäirinnän torjunnassa. Ministeriö on myös kouluttanut puolueita vaalihäirintään varautumisessa.

”Sitten on myös muistettava se, että meillä on rikoslaissa pykälä, joka myös on sellainen, että voi saada tuomion, jos käyttäytyy niin, että se on vaalihäirintää rikoslain mukaisesti”.