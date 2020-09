Professori Marjukka Myllärniemi vaatii viranomaisilta toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hän nostaa esimerkiksi Aalto-yliopiston, joka tiedotti opiskelijansa koronatartunnasta perjantaina. Opiskelija oli viikko sitten sunnuntaina eli 30. elokuuta mukana Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoiden tapahtumassa, jotka järjestettiin Otaniemen kampuksella ulkona.

Pienen määrän ihmisiä arvellaan altistuneen tartunnalle ja heidät määrätään karanteeniin. Espoon kaupungin tartuntatauti¬viranomaiset ovat yhteydessä niihin ihmisiin, joita asia koskee.

”Tämä on se, mikä keväällä estettiin muuttamalla kaikki opetus etäopetukseksi. Nyt viruksen annetaan levitä nuorissa. Opiskelijoiden syyllistäminen ei nyt kauheasti auta. Olisi aika tehdä toimenpiteitä”, Myllärniemi tviittasi lauantaina.

Hän korostaa, että julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan tartunnat ovat tulleet vapaa-ajan tilanteista.

”Siitä syystä tarvitaan niitä rajoituksia niihin vapaa-ajan tapahtumiin. Oppilaitoksissa (koulut) on paljon altistumisia myös opetustilanteissa.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Yle uutisoi perjantai-iltana, että ainakin 1 700 on altistunut koronalle pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 36 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 355 tartuntaa, mikä on 17 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 212, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 143.

Lue seuraavaksi: