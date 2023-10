Suomen Yrittäjien vuotuinen päätapahtuma Yrittäjäpäivät huipentui lauantai-iltana Porissa palkintosateeseen.

Tänä vuonna palkinnot pokkasivat Järvisydän Oy, Ouneva Group ja Pramia Plastic Oy.

Ouneva Group on kasvanut nopeasti monialaiseksi teollisuuden sopimusvalmistajaksi. Yli 50 vuotta toiminut perheyritys on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan tukipilareista. Ouneva työllistää reilut 700 henkilöä.

”Palkinto on koko Ouneva Groupin henkilöstölle, joka tulee joka aamu paikalle. He oikeasti tekevät sen työn ja jokainen ansaitsee tämän palkinnon”, sanoo Ouneva Groupin toisen polven yrittäjä ja konsernijohtaja Mikko Nevalainen.

Ouneva Group aikoo jatkaa ripeää kasvuaan.

”Toivoisin, että saadaan aikaan kannattavaa kasvua ja ollaan lähempänä 200 miljoonan euron liikevaihtoa. Kyllä tähän tarvitaan lisäksi joku yritysostokin”, Mikko Nevalainen paaluttaa.

Järvisydän Oy on alueensa ankkuriyritys, joka on lisännyt koko Saimaan vetovoimaa. Rantasalmella sijaitseva matkailu- ja majoitusyritys on tehnyt rohkeaa kehitystyötä, jossa ei ole kaihdettu riskinottoa. Yrittäjäperheen omistamaa yritystä vetää Markus Heiskanen.

Pramia Plastic Oy valmistaa elintarvikekontaktikelpoista muovia. Tuotteita ovat muovivanne, flake ja granulaatti. Yritys on kasvanut kannattavasti ja toimialan näkymät ovat hyvät. Pramia on vahvasti mukana kiertotalouden ja vastuullisuuden megatrendissä.

Fakta Yrittäjäpalkitut 2023 Järvisydän Oy, toimitusjohtaja Markus Heiskanen Ouneva Oy, toimitusjohtaja Mikko Nevalainen Pramia Plastic Oy, toimitusjohtaja Marko Mäkinen Yksinyrittäjäpalkitut: Sanni Luomahaara, Korsuretket Oy Jani Wallenius, Promedia Finland Vuoden nuori yrittäjä: Emmi Lehtomaa, Fament Oy

