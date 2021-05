Kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd) arvostelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) viime viikolla esittelemää sisäisen turvallisuuden selontekoa.

Sen mukaan syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat edelleen Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia. Selontekoa esitellyt Ohisalo sanoi, että ”meidän on ehkäistävä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja vahvistettava erityisesti niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joiden asiat eivät ole hyvin”.

Tiedotteessaan Räsänen katsoo, että selonteon konkreettiset tavoitteet jäävät vähäisiksi.

”Ministeri Ohisalon esittelemästä sisäisen turvallisuuden selonteosta kyllä löytyy tärkeitä huomioita, mutta se on ideologisesti värittynyt. Keinoiksi nuorisorikollisuuteen, kouluväkivaltaan, kovan luokan huumerikollisuuteen tai terrorismiin eivät riitä tulevaisuuden toiveiden maalailut ilmastopolitiikasta, tasa-arvopolitiikasta tai sananvapauden rajoittamisesta. Syrjäytyminen ja köyhyys ovat merkittäviä turvallisuusuhkia, mutta niihin tarvitaan sosiaalipolitiikan keinoja”, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan sisäisen turvallisuuden selonteon tulisi ensisijaisesti luoda puitteet turvallisuusviranomaisten toimintakyvylle ja riittäville resursseille. Hänen mielestään Sanna Marinin (sd) hallituksen selonteon ongelmana on huomion hajaantuminen politiikan eri sektoreille, jolloin konkreettiset tavoitteet jäävät vähäisiksi.

”Sisäisen turvallisuuden varmistaminen kuuluu valtion tärkeimpiin tehtäviin. Yhteiskunnan tehtävä on vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että Suomi on turvallinen maa asua, elää, tehdä työtä ja yrittää. Muuttuva toimintaympäristö pitää huomioida sisäisen turvallisuuden resursoinnissa. Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava”.

Räsänen toimi sisäministerinä vuosina 2011–2015 Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallituksissa.

Entisistä sisäministereistä myös Paula Risikko on arvostellut selontekoa. Hän sanoo llta-Sanomille, että selonteon tavoitteet ovat ”mahdottoman hienot”, mutta keinot ja rahat niihin puuttuvat.

Risikon mukaan selonteossa olisi kannattanut keskittyä sisäministeriön alaisten turvallisuusviranomaisten eli poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen toimintakykyyn sekä vakavimpiin niiden vastuulla oleviin ongelmiin.

Risikko toimi sisäministerinä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa vuosina 2016–2018.

Oppositiossa myös perussuomalaiset on ollut tyytymätön selontekoon. Kansanedustaja Jari Ronkainen (ps) kritisoi torstaina kyselytunnilla, etteivät selonteon johtopäätökset vastaa todellisuutta ja katsoi muun muassa, että "maahanmuuttajien aiheuttama rikollisuus sivuutetaan täysin".