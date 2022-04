Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) korostaa, että Suomi ei lähde maksamaan venäläisestä energiasta ruplissa. Mediatietojen mukaan suomalaisen Fortumin tytäryhtiö Uniper olisi taipumassa Venäjän vaatimukseen ruplamaksuista.

Uutinen on herättänyt kohua, sillä taipuminen olisi vastoin sekä Suomen että EU:n linjauksia.

”Suomen valtio on linjannut omistajan kantanaan, että suomalainen Gasum Oy ei maksa venäläisille sopimuskumppaneilleen ruplissa, vaan pitäytyy sopimuksen mukaisessa valuutassa”, Tuppurainen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kommentit välitti ainakin Iltalehti.

Tuppuraisen mukaan kyseessä on sopimusasia ja Suomen tavoitteena on irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta niin pian kuin mahdollista. Nyt tarvitaan ministerin mukaan EU-tason linjauksia, jotta jäsenmaat eivät lähtisi tekemään keskenään ristiriitaisia tulkintoja ruplissa maksamisesta. Siksi energiaministerit ovat maanantaina koolla käsittelemässä muuttunutta tilannetta ylimääräisessä kokouksessa.

”He tulevat linjaamaan myös tästä kysymyksestä, enkä tässä lähde nyt ennakoimaan näitä linjauksia.”

Tuppurainen toivoo ja kiirehtii EU:lta selkeitä, johdonmukaisia ja yhtenäisiä linjauksia ja ohjeita. Mitään porsaanreikiä ei tule jättää, hän sanoo.

”Me emme halua rahoittaa Putinin sotakassaa. Maksut tulee pysäyttää niin pian kuin mahdollista.”

Uniperin osalta merkittäviä ovat Tuppuraisen mukaan Saksan valtion energiapoliittiset linjaukset ja yhtiö noudattaa Saksan lakia. Kysymys on monella tavalla Saksan politiikasta, hän sanoi.

Linjaus selvä, toteutus yhtiöiden asia

Suomi kannattaa kovia pakotteita ja on valmis sanktioimaan myös kaasun sekä haluaa eroon venäläisestä fossiilienergiasta niin pian kuin mahdollista, Tuppurainen painottaa. Kaikkien yhtiöiden on Tuppuraisen mukaan syytä ”aivan ehdottomasti” noudattaa lakia ja Venäjälle asetettuja sanktioita, joita ei tule kiertää.

Hän korostaa, että Suomi ei lähde mukaan ”valuutalla keinotteluun” tai ruplamaksuihin. Hänen mukaansa poliittinen linjaus on selkeä.

”Linjaus on aivan selvä. Me emme lähde Venäjän kiristyspolitiikkaan mukaan. Tämä ruplavaatimus on osa Venäjän geotaloudellista politiikkaa.”

”Suomi ei lähde maksamaan ruplissa.”

Linjauksen toteuttaminen on Tuppuraisen mukaan yhtiöiden asia. Kyse on ”sopimuspuitteista”. Jäsenmailla on ollut asiasta erilaisia tulkintoja kenties siksi, että yhtiöillä on erilaisia sopimuksia, ministeri arvelee.

Yksittäiset sopimuksiin liittyvät tulkinnat tehdään yhtiöissä ja kyse on yhtiöoikeudellisesta asiasta, josta vastuu kuuluu yhtiöille itselleen, Tuppurainen huomauttaa.

Monet yhtiöt vetäytyvät nyt Venäjän markkinoilta, mutta kuitenkin niin, että noudatetaan sopimuksia, joihin yhtiöt ovat sitoutuneet, Tuppurainen kuvaa. Omat ilmoituksensa ovat antaneet myös Fortum ja Uniper, hän muistuttaa. Esimerkiksi hampurilaisravintolatoiminnasta on ministerin mukaan helpompi vetäytyä kuin toiminnasta, joka liittyy infrastruktuuriin ja kriittisiin yhteiskunnallisiin toimintoihin. Voimalaitoksia ei voi noin vain laittaa kiinni.

”Tällaista lahjaa, me emme Putinille halua antaa, vaan me haluamme tehdä tämän vetäytymisen hallitusti ja tavalla, josta myös Venäjä maksaa.”

