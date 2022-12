Selviääkö lentoyhtiö Finnair kriiseistään? Muun muassa tätä pohditaan tämän viikon Markkinaraati-ohjelmassa.

Pandemia ajoi Finnairin talouden kuralle. Yhtiön ohjeistuksen mukaan vertailukelpoinen liiketulos on tänä vuonna kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen.

”Kyllähän luvut ovat karuja, mutta se ei ole yhtiön itsensä aiheuttamaa. Tässä on valitettavasti iskenyt ensin pandemia, joka aiheutti valtavan äkillisen muutoksen yhtiön liiketoimintaan ja sen edellytyksiin. Sen jälkeen tuli vielä Venäjän hyökkäyssota, joka vaikutti yhtiön strategiaan ja vei sen kulmakiven”, finanssineuvos Minna Pajumaa valtion omistajaohjausosastolta sanoo Markkinaraati-ohjelmassa.

”Eivät veronmaksajat voi pitää lentoliikennettä yllä”

Suomen valtio omistaa Finnairista vajaat 56 prosenttia. Valtio on tukenut kovia kokenutta Finnairia osallistumalla osakeantiin, takaamalla lainoja ja antamalla 400 miljoonan euron hybridilainan.

Hybridilaina on konvertoitu pääomalainaksi. Syyskuun lopussa Finnairin oma pääoma ilman hybridilainaa oli noin 240 miljoonaa euroa miinuksella. Finnairin oma pääoma on käytännössä syöty, sanoi Kauppalehden analyytikko Ari Rajala marraskuussa.

Pajumaa ei ryhdy spekuloimaan sillä, lähtisikö valtio vielä tukemaan Finnairia, jos tarve vaatisi.

”Kyllä jokaisen yhtiön täytyy itse olla kannattava. Ei voi perustaa strategiaansa tai liiketoimintaansa siihen, että valtio tulee apuun, vaikka valtio on merkittävä omistaja”, Pajumaa toteaa ja muistuttaa, että valtion on myös noudatettava valtiontukisääntöjä.

Valtion odotukset Finnairia kohtaan ovat Pajumaan mukaan se, että yhtiö palaa kannattavaksi ja sen omistaja-arvo nousee. Lisäksi valtio odottaa, että yhtiö on niin kiinnostava sijoittajille ja rahoittajille, että se saa rahoitusta muualta kuin valtion kukkarosta.

”Eivät veronmaksajat voi pitää lentoliikennettä yllä”, Pajumaa sanoo.

”Kun puremahammas katosi, haetaan toinen tilalle”

Alkusyksystä Finnair julkaisi vesittyneen Aasian-strategian tilalle kokonaan uuden strategian. Uuden strategian tavoitteena on viiden prosentin vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä alkaen. Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen avaa strategiaa Markkinaraadissa tarkemmin.

”Yksi tärkeä asia on Finnairin koko, eli me olemme aiempaa pienempi yhtiö. Meillä on myös tasapainoisempi verkosto”, Turtiainen sanoo.

Aasian lisäksi lentoja on siis pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna tasapainoisemmin myös esimerkiksi Intiaan, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

”Kaiken kaikkiaan strategisesti tämä vaikuttaa hyvin kiintoisalta ja oikealta ratkaisulta tässä tilanteessa. Kun puremahammas katosi, haetaan toinen tilalle”, kommentoi Business Finlandin palvelualuejohtaja Paavo Virkkunen, joka on työskennellyt aiemmin pitkään Finnairilla.

Turtiaisen mukaan Finnairin on myös pystyttävä myymään paremmin ja löytämään keinoja alentaa kustannuksia. Tänä syksynä yhtiö on kertonut jo 150 työtehtävän vähennyksestä. Parhaillaan käydään muutosneuvotteluja Thaimaan- ja Pohjois-Amerikan-reittien ulkoistamisesta, mikä johtaisi toteutuessaan noin 450 työpaikan vähennykseen. Turtiainen toivoo, että ratkaisuja löydetään neuvottelupöydän kautta.

”Vuoden loppuun mennessä pitäisi muutosneuvottelut päättyä, jos menevät aikataulujen mukaisesti”, Turtiainen sanoo.

Markkinaraati Markkinaraati pohtii tällä viikolla, selviääkö Finnair kriiseistään. Minkälainen on Finnairin uusi strategia, miten lentoala on selvinnyt koronasta ja millaiset ovat Suomen matkailun näkymät? Muun muassa näistä aiheista keskustelevat Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen, finanssineuvos Minna Pajumaa valtion omistajaohjausosastolta ja palvelualuejohtaja Paavo Virkkunen Business Finlandista. Lähetyksen juontaa toimittaja Heidi Huotilainen.

