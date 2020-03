Ruotsin poikkeuksellinen koronastrategia on herättänyt runsaasti huomiota, kun maa ei ole ryhtynyt mittaviin rajoitustoimiin. Koronaan on nyt kuollut 42 ihmistä.

Nordea on kutsunut Ruotsin mallia ”laissez-faire”-malliksi. Pankki kuitenkin huomauttaa, että toistaiseksi koronakuolleisuus on kuitenkin ollut samaa kuin Tanskassakin, joka on ryhtynyt mittaviin rajoitustoimiin ja sulki rajat ensimmäisenä Pohjoismaana.

Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell kertoi aiemmin Aftonbladetin haastattelussa, että Ruotsissa koronatoimet perustuvat enemmän tutkimusnäyttöön kuin politiikkaan.

Kauppalehden Tukholman-kirjeenvaihtaja Ossi Kurki-Suonio käy Ruotsin tilannetta läpi omassa videoblogissaan.