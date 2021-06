Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kirjoittaa Facebookissa, että puolueella on heikon vaalituloksen seurauksena itsetutkiskelun paikka.

Vihreät menetti kuntavaaleissa 1,9 prosenttiyksikköä kannatustaan viime kuntavaaleista ja saavutti 10,6 prosentin kannatuksen.

Vaalien jälkeen Ohisalo on toistanut viestiä siitä, että vaalitulos on vihreiden toiseksi paras kuntavaaleissa. Nyt hän puhuu tappiosta suoraan.

”Neljä vuotta sitten otimme kuntavaaleissa valtavat kaksi askelta eteen. Nyt oli aika ottaa yksi askel taakse vaalitappion muodossa. Tappio kirvelee, mutta se on myös mahdollisuus pysähtyä, kuunnella ja päättää, miten teemme jatkossa paremmin. Näin löydämme keinot ottaa jälleen seuraavat kaksi askelta eteenpäin”, Ohisalo toteaa.

”Vihreissä tämä on itsetutkiskelun paikka. Meidän on pohdittava, miten voimme jälleen lunastaa yhä useamman suomalaisen luottamuksen paremman huomisen rakentajina.”

Ennen Ohisalon tuoretta puheenvuoroa vihreistä nähtiin ulostuloja vaalitappion analyysin tarpeesta.

Näissä kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi, 55,1 prosenttiin. Kyseessä on matalin äänestysprosentti kuntavaaleissa sitten vuoden 1945.

”Matala äänestysprosentti kertoo siitä, että liian moni on myös pettynyt politiikkaan. Meidän on tehtävä oma osamme siinä, että yhä useampi jälleen kokee äänestämisen mielekkääksi tavaksi vaikuttaa. Eriarvoisuuden torjunta on parhaita keinoja vaikuttaa siihen, että ihmiset ovat osallisia ja haluavat vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan”, Ohisalo kirjoittaa.

Myös muut hallituspuolueet kokivat vaaleissa tappion. Ohisalon mukaan tulos on osoitus lähes koko hallitukselle siitä, että sen tekemä työ ei ole näkynyt ja kuulunut tarpeeksi ihmisten arjen tasolla.

"Esimerkiksi moni tapahtuma- ja kulttuurialalla ja palvelualoilla on ollut pettynyt hallitukseen, yhteiskunnan avaamisen hitauteen ja samalla meihin vihreisiin.”

Tappiosta huolimatta Ohisalo kiittää kirjoituksessaan kaikkia vihreiden äänestäjiä ja ehdokkaita.

”Samalla on niin, että vaalituloksen myötä jälleen yli 400 vihreää valtuutettua aloittaa työnsä valtuustoissa eri puolilla Suomea. Tappiosta huolimatta tulos on historiamme toiseksi paras kuntavaaleissa.”