Yhdysvaltain presidentin johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci varoittaa pitkäkestoisen koronataudin eli long covidin riskistä myös koronaviruksen omikronvariantin osalta.

”Pitkäkestoinen covid-tauti on mahdollinen myös niille, jotka sairastuvat vain lievästi omikronvarianttiin. Long covid on riski riippumatta siitä, mikä variantti on kyseessä. Meidän tulisi aina muistaa, että 10-30 prosenttia koronatartunnan saaneista saavat pitkäkestoisia oireita”, hän korostaa Spectrum Newsin haastattelussa.

Fauci varoitti joulun alla myös omikronvariantin poikkeuksellisen nopeasta leviämisestä. Tästä syystä hän pitää omikronia vakavan huolen aiheena, vaikka moni asiantuntija katsoo sen aiheuttavan vain lieviä oireita rokotetuille.

”Tulemme näkemään tartuntojen läpilyöntejä, siitä ei ole epäilystäkään. Suosittelen ihmisille rokotuksia, tehosterokotuksia, testejä ja maskin käyttöä, jotta omikronin leviämistä voitaisiin jarruttaa”, hän sanoi NBC Newsin haastattelussa.

