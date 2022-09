Läheisistä suhteistaan Venäjän presidentti Vladimir Putiniin tunnettu liikemies Jevgeni Prigožin on myöntänyt perustaneensa yksityisen palkka-armeijan Wagnerin.

Asiasta kertoo muun muassa The Moscow Times, joka viittaa Prigožinin yrityksen julkaisuun venäläisessä sosiaalisen median palvelu VKontaktessa. Myös brittilehti Guardian kertoo asiasta.

”Tein sen itse”, Prigožin sanoo julkaisussa.

The Moscow Times kuvailee Prigožinin lausuntoa epätyypillisen avoimeksi, sillä Prigožin on pitkään kiistänyt osallisuutensa Wagner-joukkoihin.

Prigožinin yrityksen julkaisun mukaan Prigožin perusti Wagner-ryhmän 1. toukokuuta 2014. Noihin aikoihin Venäjä liitti laittomasti itseensä Krimin niemimaan Ukrainassa ja aseellinen konflikti puhkesi ukrainalaisten ja venäläismielisten välille Itä-Ukrainassa.

Prigožin tunnetaan yleisesti nimellä ”Putinin kokki”, sillä hänen pitopalveluyrityksensä on järjestänyt Venäjän presidentin ja tämän arvovieraiden illallisia.

Prigožinin lausunto on yllättävä, sillä hän on aiemmin jopa nostanut oikeuskanteita journalisteja ja muita kohtaan tapauksista, jossa hänet on julkisesti yhdistetty Wagneriin, The Moscow Times huomauttaa.

Brittitiedustelu arvioi heinäkuussa, että Wagner-joukot ovat kärsineet Ukrainassa raskaita tappioita ja niiden rooli taisteluissa on ollut keskeinen.

Venäjä on myös pyrkinyt kasvattamaan vaikutusvaltaansa Afrikan maissa Wagnerin avulla. Ryhmä on osallistunut taisteluihin myös Syyriassa.

Pahamaineisia Wagner-joukkoja on syytetty rikoksista ihmisyyttä vastaan useassa maassa.

Venäjä hyökkäsi täysimittaisesti Ukrainaan helmikuussa, mutta hyökkäys ei ole sujunut Venäjän toivomalla tavalla. Viime viikolla Venäjä aloitti valekansanäänestykset Ukrainassa miehittämillään alueilla liittääkseen ne itseensä ja ilmoitti liikekannallepanosta.