Ihmisen toiminta muuttaa maapallon ilmastoa tavalla, joka on ”ennennäkemätön” tuhansien ja satojen tuhansien vuosien aikaskaalalla. Osa muutoksista on nyt väistämättömiä ja peruuttamattomia, ilmastotieteilijät varoittavat, kirjoittaa The Guardian.

Kansainvälisen ilmastopaneelin odotetun raportin maanantainen julkistus sai IPCC:n verkkosivut tukkeutumaan pahasti. Raportista kirjoittaa myös muun muassa The New York Times ja BBC.

Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana lämpötilat nousevat todennäköisesti enemmän kuin 1,5 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämä rikkoo vuonna 2015 solmittua Pariisin ilmastosopimusta, ja tuo ”laajamittaista tuhoa” ja äärisäitä.

Vain nopeat ja dramaattiset kasvihuonekaasupäästöjen leikkaukset tällä vuosikymmenellä voivat estää ilmastoromahduksen. Jokainen asteen murto-osa kiihdyttää muutoksia, IPCC arvioi.

Tänään maanantaina julkaistu IPCC:n kuudes arviointiraportti on tutkijoiden kahdeksan vuoden työn tulos. Se koostuu satojen asiantuntijoiden työstä ja vertaisarvioiduista tutkimuksista. Raporttiin on koottu maailmanlaajuisesti tähänastinen ymmärrys ilmastonmuutoksen fysikaalisesta taustasta.

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change toimii YK:n alaisuudessa Se kokoaa yhteen maailman parhaan tieteellisen tiedon ilmastonmuutoksesta IPCC perustettiin 1988 Nyt julkaistu raportti on kuudennen raportin osajulkaisu, joka keskittyy ilmastonmuutoksen fysikaaliseen taustaan Myöhemmin julkaistavat kaksi muuta osaa käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Edellinen vastaava raportti julkaistiin vuonna 2013

Tieteellisen työn tulokset osoittavat, että ihmisen toiminta on yksiselitteisesti syynä ilmaston nopeaan muuttumiseen, kuten nousevaan merenpintaan, napa- ja muiden jäätiköiden sulamiseen, helleaaltoihin, tulviin ja kuivuuteen.

”Tämä raportti on hätäsignaali ihmiskunnalle. Varoituskellot soivat korviahuumaavalla tavalla, ja todisteet ovat kiistämättömät: fossiilisten polttoaineiden polttamisesta ja metsäkadosta johtuvat kasvihuonekaasut tukehduttavat planeettamme ja saattavat miljardit ihmiset välittömään vaaraan”, YK:n pääsihteeri António Guterres kommentoi.

Maapallon lämpötila on noussut nyt noin 1,1 astetta vuosiin 1850-1900 verrattuna, mutta ilmaston vakauttaminen 1,5 asteeseen on IPCC:n mukaan yhä mahdollista. Kuitenkin jo silloin nähtäisiin lisääntyviä helleaaltoja, yhä intensiivisempiä myrskyjä ja vakavia tulvia ja kuivia kausia.

Riski olisi kuitenkin selvästi pienempi kuin kahden asteen lämpenemisessä.

IPCC:n pääkirjoittajiin kuuluva Readingin yliopiston ilmastotieteen professori Richard Allanin mukaan jokainen kohonnut asteen murto-osa on ratkaiseva. ”Sillä voimistamme sään kohtalaiset ääri-ilmiöt ääri-ilmiöiden ykkösliigaan”, hän sanoo.

Vaikka kuumeneminen onnistuttaisiin rajoittamaan 1,5 asteeseen, jotkin jo nyt nähtävistä kuumenemisen pitkäaikaisista vaikutuksista ovat todennäköisesti väistämättömiä ja peruuttamattomia. Tällaisia ilmiöitä ovat muun muassa merenpinnan nousu, arktisen jään sulaminen ja valtamerien lämpeneminen ja happamoituminen.

Päästöjen radikaali leikkaaminen voi ehkäistä pahempaa ilmastokriisiä, mutta ei IPCC:n tutkijoiden mukaan enää palauta maapalloa menneisyyden kohtuullisiin sääoloihin.

“Koemme jo nyt ilmastonmuutoksen, kuten yhä yleisempiä sään ääri-ilmiöitä. Monien näiden ilmiöiden osalta paluuta ei ole”, sanoo IPCC:n pääkirjoittajiin kuuluva Readingin yliopiston ilmastotieteen professori Ed Hawkins.

Nyt julkaistu raportti on todennäköisesti IPCC:n viimeinen ennen kuin 1,5 asteen raja karkaa saavuttamattomiin, sanoo IPCC:n pääkirjoittajiin kuuluva Imperial College Londonin Grantham-instutuutin johtaja Joeri Rogelj.

Maailman johtajien on määrä kokoontua Glasgow’hun YK:n Cop26-ilmastokokoukseen marraskuussa.

