Pääministeri Sanna Marinin (sd) keskustelu- ja juhlatilaisuus muusikoille on herättänyt suuttumusta alan vaikuttajissa.

Marin järjesti sunnuntaina Kesärannassa tilaisuuden, johon oli kutsuttu liuta musiikkialan ihmisiä. Mukana olivat esimerkiksi Pete Parkkonen, Anna Abreu ja Diandra.

Monet alan toimijat ovat ihmetelleet tapahtumaa sosiaalisessa mediassa. Erityistä huomiota on herättänyt se, että kutsuttujen joukossa ei ollut hallituksen koronatoimien näkyvimpiä kriitikkoja, kuten Paula Vesalaa, kitaristi Mikko Kososta tai Cheekiä eli Jare Tiihosta. Tämän on nostanut esiin muun muassa manageri Carla Ahonius Instagramissa.

”Kutsuttujen joukossa ei ole ollut ainuttakaan ihmistä, jotka ovat äänekkäästi ja väsymättä 18 kuukauden ajan alaamme puolustaneet. Huomaan miettiväni miksi?” Ahonius kirjoittaa Marinille Instagramissa.

”Haluamme edelleen käydä brutaalin rehellisiä keskusteluita ja vaadimme suunnitelmallisuutta siitä, miten alamme voi kriisin jälkeen aloittaa toipumisen.”

Tiihonen kommentoi Iltalehdelle, että ”sirkus” näyttäytyi ”absurdina sdp:n vaalitilaisuutena, johon oli saatu huijattua 18 kuukautta polvillaan olleen alan tekijöitä lauleskelemaan päättäjille”.

Monet ovat panneet merkille myös sen, että pian juhlien jälkeen tiistaina kerrottiin tarkemmin leikkauksista taiteeseen ja kulttuuriin. Marinin mukaan tosin Veikkaus-tuloutuksen aiheuttamaa ongelmaa yritetään ratkaista viisikon kesken syksyn budjettiprosessissa.

Marin itse julkaisi illanvietosta kuvia Instagramissa ja kiitti tilaisuuteen osallistuneita hyvistä keskusteluista koskien alaa ja sen tulevaisuuden näkymiä. Ahoniuksen kuuleman mukaan keskusteluita ei kuitenkaan liiemmin käyty ja sen sijaan ajan on täyttänyt esimerkiksi yhteislaulu.

Marinin mukaan tapaamisessa ovat olleet mukana tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sekä eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, Marinin puoluetoveri, kansanedustaja Ilmari Nurminen.

Mikä on musiikkiverkosto?

Sosiaalisessa mediassa on nyt ihmetelty myös sitä, mikä on eduskunnan musiikkiverkosto. Tätä kysyvät esimerkiksi keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu ja kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen Twitterissä.

”Mikä ihme se on? En ole koskaan kuullutkaan. Eikä eduskunnan sivutkaan tällaista tunne? Kutsuuko pääministeri vaan ystävänsä juhliin ja keksii tittelit?” Heinonen ihmettelee.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän viestinnän asiantuntija Mikko Laakso ihmettelee, miksi ”tätä klubia tai verkostoa ei löydy eduskunnan intranetistä”.

Musiikkiverkostoa ei mainita myöskään eduskunnan verkostolistauksessa. Sen sijaan listalta löytyy Arkadia-verkosto, jonka ”tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta”.

Arkadia-seuran jäseninä on kansanedustajien lisäksi lähes kolmesataa kulttuuri- ja taide-elämän vaikuttajaa. Sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Aittakumpu ja varapuheenjohtaja kuvanveistäjä Maija Helasvuo.

Näin toiminnasta kertoo Nurminen

Ilmari Nurmisen mukaan musiikkiverkosto on toiminut eduskunnassa 10 vuotta ja sen perusti aikanaan vasemmistoliiton Silvia Modig rock-klubina. Tällä kaudella se on Nurmisen mukaan muuttunut pop-klubiksi. Verkostoon on kutsuttu vaalikauden alussa sähköpostilla kaikki halukkaat kansanedustajat ja henkilöstö ja sen tarkoituksena vahvistaa päättäjien ja alan yhteistä vuorovaikutusta, Nurminen kertoo Twitterissä.

”Olet saanut kutsun sähköpostilla verkostoon”, Nurminen tviittaa Heinoselle.

”Okei. Eli ei kyse mistään verkostosta vaan vanhasta rock-klubista. Epävirallinen ryhmä, joka kävi keikoilla yms. Hyvä ehkä korjata pääministerin kautta, ettei jää väärä tieto leviämään”, Heinonen vastaa.

Modig vahvistaa perustaneensa rock-klubin tarkoituksena avata musiikintekijöiden arkea ja toimeentulon muodostumista edustajille.

”Kesärannassa emme käyneet, Tavastialla kyllä. Aina tilaisuuksissa keskustelu ajankohtaisesta alan asiasta ja sit keikka”, Modig tviittaa.

Nurminen on puhunut verkoston aktiivisuudesta

Nurminen puolestaan kertoo, että musiikkiverkoston puolesta Kesärannassa on hänen lisäkseen ollut paikalla myös verkoston sihteeri, Musiikintuottajien apulaisjohtaja Tommi Kyyrä.

”Tärkeää rakentaa siltoja ja lisätä tietoisuutta päättäjien ja koko musiikki-alan ekosysteemin välille. Yhteistä ja vapaaehtoista työtä rakkaudesta musiikkialaan”, Nurminen tviittaa.

Nurmisen mukaan musiikkiverkostossa on mukana lukuisia kansanedustajia, mutta perustamisajatuksen mukaisesti myös muuta henkilöstöä muun muassa kirjastosta, turvasta ja tiedotuksesta.

"Olemme käyneet tällä kaudella mm. tapaamassa Saarikkoa. Olen edustanut verkostoa tilaisuuksissa ja jakanut yhden palkinnon musiikki- ja mediagaalassa viime viikolla”, Nurminen tviittaa.

Nurminen on viitannut rooliinsa musiikkiverkoston vetäjänä myös eduskunnan keskusteluissa. Hän on puhunut verkoston aktiivisuudesta ja pitänyt esillä muun muassa musiikki- ja tapahtuma-alan huomioimista kustannustuessa.

”Olen itse eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, ja me olemme olleet aktiivisesti yhteydessä ministeriöön”, Nurminen sanoi viime joulukuussa eduskunnan budjettikeskustelussa.