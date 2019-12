”Maalittaminen on todellakin yhteiskuntarauhaa heikentävä ilmiö”, sisäministeri Ohisalo sanoo.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puuttui eduskunnan kyselytunnin vastauksessaan maalittamiseen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö linjasi aiemmin tänään torstaina, että maalittaminen on vakava ilmiö.

Ohisalo viittasi myös perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vihjailuihin Tullista, kuitenkaan mainitsematta Halla-ahoa nimeltä.

”Maalittaminen on todellakin yhteiskuntarauhaa heikentävä ilmiö. Nyt viime päivinä on käynyt ilmi, että jopa tässä salissa demokraattisesti valitut poliittiset toimijat ovat toiminnallaan levittäneet disinformaatiota meidän viranomaisista, jotka toimivat virkavastuulla, jotka työskentelevät meidän suomalaisten turvallisuuden puolesta, tekevät töitä jokaisen suomalaisen eteen, joihin suomalaiset luottavat valtavan paljon. On erittäin huolestuttava kehitys, että poliittiset toimijat nakertavat luottamusta poliisiin, oikeuslaitokseen, Tulliin tässä viimeisimmässä tapauksessa”, Ohisalo sanoi.

Ohisalon lausunto aiheutti välihuutoja eduskunnassa.

Halla-aho oli tiistaina kertonut medialle vahvistamattomasta huhusta, että Suomen viranomaiset olisivat aikeissa tuoda al-Holin leirin suomalaisia Suomeen charter-lennolla tällä viikolla ja mahdollisesti vielä samalla viikolla. Ulkoministeriö kiisti Halla-ahon väitteen, mutta tämä jatkoi aiheen käsittelyä yhdistämällä saamansa epäviralliset tiedot Tullin tiedotteeseen. Tämän seurauksena Tulli välitti kuvaa ja videota harjoituksestaan Helsinki-Vantaan lentokentältä ”avoimuuden lisäämiseksi”.

Ohisalo kommentoi disinformaation levittämistä myös Twitterissä.

”Olen ylpeä Suomesta ja maamme viranomaisista, joihin luotetaan ja jotka tekevät valtavan tärkeää työtä. Isänmaan kannalta on erittäin huolestuttavaa se, että disinformaatiota levittämällä vaikeutetaan viranomaisten työtä”, Ohisalo tviittaa jakaen samalla Halla-ahosta ja Tullista kertovan jutun.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi Halla-ahoa tviitissään.

”Kun ministeri Maria Ohisalo nosti kyselytunnilla esille, että täysistuntosalissa istuu edustajia, jotka ovat osallistuneet massiiviseen suomalaisiin virkamiehiin kohdistuvaan disinformaatiokampanjaan, oli kyllä kylmäävää seurata, miten Halla-aho naureskeli asialle. Naureskeli!” Honkasalo tviittaa.

Halla-ahon reaktio ei ollut nähtävissä eduskunnan eikä Ylen välittämässä kuvassa kyselytunnilta. Halla-aho kysyi heti seuraavan kyselytunnin kysymyksen keskustan puheenjohtajalta, valtiovarainministeri Katri Kulmunilta puuttumatta Ohisalon sanoihin.

Helsingin Sanomille Halla-aho kiistää esittäneensä disinformaatiota.

Päivitetty 12.12.2019 klo 19:30: Otsikkoa muokattu. Alkuperäinen otsikko oli: Maria Ohisalo puuttui Tulli-disinformaatioon – Veronika Honkasalo: ”Oli kylmäävää seurata, miten Jussi Halla-aho naureskeli”