Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ennakoi, että tämä itsenäisyyspäivä tullaan muistamaan pitkään kriisistä, mutta myös yhteisistä ponnisteluista.

”Eipä ole tällaista itsenäisyyspäivää oma sukupolveni ennen kokenut”, hän totesi itsenäisyyspäivän puheessaan.

Lindtman korostaa, että seuraavat viikot ovat Suomessa ratkaisevan tärkeitä koronatilanteen kannalta.

”Tautitilanne on pahentunut ja elämme taudin leviämisen kannalta kriittistä aikaa. Uskon kuitenkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet nujertaa taudin leviäminen. Sitkeyttä se edelleen vaatii – meiltä kaikilta, mutta sitkeästä puustahan tämä katajainen kansa on tehty.”

Lindtmanon mukaan luottamus tulevasta on kannatellut suomalaisia pandemian läpi ja hän pitää luottamusta myös syynä sille, että Suomi on onnistunut taudin ja talouden notkahtamisen torjumisessa ”verrattain hyvin”.

”Pidetään kaikki mukana, estetään syrjäytymistä, satsataan koulutukseen ja tehdään investointeja tulevaisuuteen. Vain siten voimme tulevina vuosina pitää Suomen koossa, eheänä ja yhtenäisenä.”