Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan varoittaa EU:ta siitä, että ”miljoonat” ihmiset suuntaavat pian kohti Eurooppaa.

Turkki on hillinnyt hillinnyt siirtolaisten etenemistä Eurooppaan vuonna 2016 EU:n ja Turkin välillä solmitun sopimuksen nimissä. Erdogan vahvisti lauantaina Turkin avanneen rajansa Kreikkaan pyrkiville siirtolaisille.

LUE SEURAAVAKSI:

Kreikkalaislehti Kathimerinin mukaan Erdogan kommentoi tilannetta maanantaina Ankarassa, eikä hänellä ole aikomustakaan pysäyttää siirtolaisvirtoja. Sen jälkeen, kun Turkki avasi rajat, Eurooppaan suuntaavien pakolaisten määrä on noussut Erdoganin mukaan satoihin tuhansiin ja nyt Euroopan täytyy ottaa ”oma osuutensa taakasta”.

”Tämä numero tulee pian olemaan miljoonia”, Erdogan varoitti lehden mukaan.

Erdoganin mukaan 18 000 ihmistä on jo ylittänyt rajan Eurooppaan ja lähipäivinä rajan yli on tulossa 25 000–30 000 pakolaista. Kreikan mukaan luvut ovat liioiteltuja ja noin 10 000 ihmistä oli yrittänyt sunnuntaina ylittää rajan Turkista Kreikkaan edellisen vuorokauden aikana.

LUE SEURAAVAKSI:

Taustalla on tilanteen kiristyminen Turkin ja Syyrian välillä. Syyrian ja Turkin rajaseutujen pakolaisleireillä on noin miljoona pakolaista, joita alueen taistelut sekä heikot olot uhkaavat. He ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen kaapattua alueita takaisin Syyrian oppositiolta. Lisäksi Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista jo ennestään.

Erdoganin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin torstaina Moskovassa. Erdogan toivoo Kathimerinin mukaan tapaamiselta tulitaukoa Syyriassa.

PS haluaa sisärajatarkastukset takaisin

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset vaativat Sanna Marinin (sd) hallitukselta toimia Turkin avattua rajansa siirtolaisille. Molemmat viittaavat vuoden 2015 tapahtumiin, jotka eivät saa toistua, ja syyttävät hallitusta toimettomuudesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra varoittavat, että Turkin tekemien päätösten seurauksena Eurooppa on uuden siirtolaiskriisin kynnyksellä. Halla-ahon mukaan EU ei ole pystynyt tekemään turvapaikkalainsäädäntöönsä tai Schengen-järjestelmään ”rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät Euroopan houkuttelevuutta elintasosiirtolaisten kohteena tai ehkäisisivät turvapaikkajärjestelmän laajamittaista hyväksikäyttöä ja turvapaikkashoppailua”.

”EU:n ja yksittäisten jäsenmaiden on oman etunsa nimissä autettava Kreikkaa uuden siirtolaisvyöryn torjunnassa ja nopeilla ratkaisuilla estettävä hallitsematon sekundäärinen muuttoliike Kreikasta muualle Eurooppaan. Eurooppa ei voi tässä tilanteessa jäädä odottamaan rakenteellisia uudistuksia”, Halla-aho toteaa tiedotteessa.

LUE SEURAAVAKSI:

Kaksikon mukaan hallituksen on ryhdyttävä viipymättä maahanmuutto- ja kansalaisuuslainsäädännön tiukentamiseen ja ”välittömänä toimena” tehostaa rajavalvontaa Ruotsin-vastaisella rajalla: pysäyttää Ruotsin puolelta tulevat turvapaikanhakijat sekä hylätä heidän hakemuksensa ”ilmeisen perusteettomina”. Turkista ei ole kaksikon mukaan mitään syytä ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, koska Turkki on turvallinen maa.

”Suomen tulee EU:n jäsenenä ajaa sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko EU-alueelle. Kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta”, Purra sanoo tiedotteessa.

”Päättäjien ja viranomaisten pitää valmistautua pysäyttämään rajoillemme tulevat siirtolaiset, ei majoittamaan heitä”, Halla-aho ja Purra jyrähtävät tiedotteessa.

Halla-aho ja Purra pitävät tärkeänä, että mitään tilapäistä tai pysyvää taakanjakojärjestelmää luoda, koska se houkuttelisi lisää ihmisiä liikkeelle.

Kokoomuslaiset vaativat rajamenettelyä lakiin

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman ja joukko kokoomusedustajia vaatii Marinin hallitusta ”heräämään todellisuuteen” ja ryhtymään lainsäädäntötoimiin Suomen rajahallinnan takaamiseksi ”kansainvaelluksen varalta”.

Vestman on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen uuden rajamenettelyn sekä laajempien poikkeusolotoimivaltuuksien säätämisestä. Mukana kysymyksessä ovat myös kokoomusedustajat Heikki Autto, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Pia Kauma, Pauli Kiuru, Wille Rydman ja Kari Tolvanen.

Kokoomusedustajat arvelevat, että ”tämä voi olla vasta alkua, koska arvioiden mukaan on Turkissa noin 4 miljoonaa maastaan lähtenyttä”. Vestmanin mukaan pakolaissopimuksen rikkominen on Turkin presidentti Erdoganilta ”hävytöntä toimintaa”.

”Hallitsemattoman kansainvaelluksen estäminen on nyt EU:n tehtävä. EU:n on voimakkaasti tuettava Kreikkaa ja Bulgariaa ja vahvistettava Frontexin joukkoja, jotta EU:n ulkoraja pitää. Solidaariset puheet eivät enää riitä. EU:lla on näytön paikka ulkorajan turvaamisessa.”

LUE SEURAAVAKSI:

Vestmanin mukaan Suomen pitäisi pyrkiä siihen, että rajat ylittävästä turvapaikanhausta päästää kokonaan eroon. Hän ihmettelee, missä on Marinin hallituksen ”selkeä tuki yhteiseurooppalaiselle tiukalle rajavalvonnalle”.

Kokoomusedustajien mielestä Suomen pitää varautua myös siihen, että EU:n ulkorajakontrolli ei kestä eikä eurooppalaista ratkaisua löydy. He huomauttavat, että useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa ja Tanskassa, on jo varauduttu uuteen kriisiin ja viety lainsäädäntöön poikkeustoimia.

Kokoomusedustajat vaativat kiireesti ulkomaalaislakiin rajamenettelyä, jonka EU:n turvapaikkadirektiivi mahdollistaa. Näin turvapaikanhakijoita voitaisiin kokoomuslaisten mukaan pitää neljä viikkoa rajavyöhykkeellä päästämättä heitä maahan ja arvioida turvallisuusriskit säilöön ottamista varten.

”Rajamenettelyssä sekä laittomien siirtolaisten että rikollisten pääsy maahan vaikeutuu oleellisesti. Rajavyöhykkeelle tulee perustaa palautuskeskuksia, joista laittomasti maahan pyrkivät käännytetään takaisin. Järjestelmän väärinkäyttäjiä kuten soluttautuneita terroristeja ja muita rikollisia ei saa päästää maahan. Rajamenettely suojaisi myös tilanteessa, jossa Venäjältä tuleva turvapaikanhaku lisääntyisi epäilyttävästi kuten 2015–2016 kävi”, Vestman toteaa tiedotteessa.

Vestmanin mukaan nyt on käytävä ”rehellinen keskustelu siitä, kuinka paljon Suomi voi ottaa turvapaikkahakemuksia käsittelyyn” sekä säätää vastaavista poikkeusolotoimivaltuuksista kuin Itävalta. Vestman kohdentaisi Suomen voimavarat heikoimmassa asemassa olevien, kuten naisten ja lasten, auttamiseen.

LUE SEURAAVAKSI: