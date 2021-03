Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi MTV:n Kymmenen uutisissa kuntavaalien siirtämistä ja valmistelussa olevia kovia liikkumisrajoituksia. Marinia on julkisuudessa arvosteltu siitä, että hän ei ole suostunut kommentoimaan kumpaakaan asiaa.

Esimerkiksi Iltalehti ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että pääministeri on kieltäytynyt antamasta kommenttia. Esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt kuntavaalien siirtämistä järkevänä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mediatietojen mukaan jo suosittanut, että liikkumista tulisi rajoittaa pahimmilla epidemia-alueilla niin, että ulkoilemaan ei saisi lähteä kuin oman perheen kesken.

Pääministeri Marin kertoi MTV:n haastattelussa, että linjausta tai päätöstä tämän ”kaverilenkkeilyn” kieltämisestä ei ole tehty, mutta valmistelutyötä tehdään.

”Tämä kysymys on avoinna”, hän sanoi.

Hallitus ei ole vielä käsitellyt liikkumisrajoituksia ja ”tämän aika tulee myöhemmin”, Marin kertoi.

Jos tautitilanne pahenisi merkittävästi, Marinin mukaan voi olla, että Suomessa joudutaan ottamaan uusia rajoituksia käyttöön. Liikkumisrajoitukset tulisivat pahassa tilanteessa välttämättöminä kyseeseen, hän totesi.

Suomi on pääministerin mukaan onnistunut ensimmäisen ja toisen korona-aallon osalta ja nyt Suomi on kolmannessa aallossa brittimuunnoksen takia. Hän huomauttaa, että muunnos leviää tehokkaammin ja nopeammin ja joidenkin arvioiden mukaan se on myös vaarallisempi kuin aikaisempi viruskanta. Marin viittasi Viroon, josta nähdään, kuinka huonoksi tilanne voi nopeasti mennä.

”Me elämme nyt koronan kolmatta aaltoa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila puolestaan kertoi Ylen A-studiossa, että ennen mahdollisia liikkumisrajoituksia on katsottava ja arvioitava nyt voimaan tulleiden rajoitusten vaikutukset, joten liikkumisrajoitukset eivät ole lähiviikkojen huoli. Maanantaina Suomessa alkoi kolmen viikon ”sulkutila”.

Näin Marin kommentoi kuntavaaleja

Marinin mukaan hallitus ei ole käsitellyt kuntavaalien siirtämistä neuvotteluissaan, vaan sitä on ruotinut oikeusministeriö yhdessä puoluesihteereiden kanssa.

”Tämä on parlamentaarinen kysymys. Tämä ei ole hallitus–oppositio-kysymys.”

Kuntavaalit siirretään huhtikuulta kesäkuulle. Hallitus toimii työryhmän linjauksen mukaisesti ja vie asiasta esityksen eduskuntaan, Marin totesi. Julkisuudessa ovat puhuttaneet THL:n jättiluvut. Marinin mukaan ne ”voivat olla todellisuutta, jos rajoitustoimia ei tehdä”, mutta siksi hallitus on nyt liikkeellä, jotta sellaiseen tilanteeseen ei ajauduttaisi.

Kuntavaalien järjestäminen kesäkuussa on Marinin mukaan terveysturvallisempaa, koska kesäkuussa rokotuksia on annettu enemmän ja myös kausivaihtelu tulee avuksi. Näin ollen myös kenties useampi suomalainen uskaltaa lähteä äänestämään kesäkuussa.

”Kyllä tämä on myös demokratiakysymys, että mahdollisimman moni kokee, että voi osallistua vaaleihin.”

Saiko demokratia nyt lommon kylkeensä?

”Minä kyllä uskon, että suomalainen demokratia kestää sen, että kuntavaaleja siirretään kaksi kuukautta eteenpäin ja uskon, että puoluesihteerit ovat asiassa tehneet erittäin huolellista harkintaa”, Marin vastaa kysymykseen MTV:n haastattelussa.

