Superlauantain istunto. Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo, että brittiparlamentilla on historiallinen mahdollisuus ratkaista brexit.

Britannian parlamentti on aloittanut superlauantain istunnoksi kutsutun istunnon, jossa sen on määrä äänestää brexit-sopimuksesta. Saattaa kuitenkin käydä niin, ettei parlamentti pääse äänestämään brexitistä ainakaan vielä tänään.

Sitoutumaton parlamentaarikko Oliver Letwin aikoo esittää parlamentin istunnossa aloitteen, joka käytännössä pakottaisi pääministeri Boris Johnsonin hakemaan lykkäystä EU-erolle, vaikka brexit-sopimus saisi parlamentin tuen taakseen. The Guardian kertoo, että Letwinin aloitteella on riittävä tuki parlamentissa. Letwin oli aikaisemmin konservatiivipuolueen edustaja.

Aloitteessa vaaditaan, että parlamentin alahuone hyväksyy brexit-sopimuksen lopullisesti vasta sitten, kun sopimuksen sisältämät EU-eroon liittyvät lait on hyväksytty parlamentissa.

Brittiparlamentin syyskuussa hyväksymä laki asetti brexit-sopimuksen hyväksymisen takarajaksi tämän lauantain, tai muuten Johnson on velvollinen pyytämään EU:lta lykkäystä Britannian EU-eroon. Brittiläismedian mukaan hallitus aikoo perua päivän brexit-äänestyksen, mikäli Letwinin aloite hyväksytään. Puhemies John Bercow kertoi heti lauantain istunnon aluksi ottavansa aloitteen istunnon asialistalle.

”Parlamentilla on historiallinen mahdollisuus ratkaista brexit. EU:ssa on hyvin vähän haluja yhtään enempään lykkäykseen. Britannialle on äärimmäisen tärkeää päästä eteenpäin kolmen ja puolen vuoden välirikosta brittiläisessä politiikassa”, hän sanoi.

Boris Johnson korosti, että Britannia saa brexitin ansiosta itsemääräämisoikeutensa takaisin.

”Uusi lykkäys olisi kallista ja vaarantaisi julkisen luottamuksen rajulla tavalla”, hän kommentoi.