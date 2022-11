Republikaanit ovat ottamassa demokraateilta vallan maan kongressin edustajainhuoneessa, mutta ylähuoneen senaatin kohtalo on edelleen avoin.

Kun äänestyspaikat ovat nyt sulkeutuneet länsirannikollakin, republikaanit ovat jo varmistaneet demokraateilta viisi edustajainhuoneen paikkaa, minkä uskotaan riittävän enemmistön saamiseksi kongressin alahuoneessa.

Vaalit ovat sujuneet pääosin ilman suurempia häiriöitä. Arizonassa republikaanit pyrkivät pitämään jonojen vuoksi äänestyspaikkoja auki alkuperäistä aikataulua pidempään, mutta vetoomus hylättiin osavaltion tuomarin päätöksellä.

Fakta Yhdysvaltain välivaalit 2022 Yhdysvalloissa valitaan välivaaleissa kaikki 435 kongressiedustajaa ja 35 senaattoria satapaikkaisessa senaatissa. Kuvernöörivaaleja on käyty 36 osavaltiossa ja puolueet kisaavat useista tärkeistä osavaltioviroista ympäri liittovaltion. Kongressiedustajat valitaan aina kahden vuoden välein ja senaattoreista 35 joka toinen vuosi. Kongressiedustajien virkakausi on kaksi vuotta ja senaattorien kuusi vuotta. Demokraatit ovat hallinneet kongressin ala- sekä ylähuonetta eli edustajainhuonetta ja senaattia viimeiset kaksi vuotta. Jos republikaanit onnistuvat voittamaan enemmistön näistä toiseen tai molempiin, presidentti Joe Bidenin on huomattavasti hankalampaa edistää politiikkaansa loppukautensa aikana. Äänestäjille tärkeimmiksi aiheiksi nousivat välivaaleissa talous ja nopeana kiitävä inflaatio, mikä on hyödyttänyt republikaaneja. Toinen iso demokraatteja aktivoinut teema vaaleissa on ollut aborttioikeus, jonka maan korkein oikeus kumosi kesällä. Muita äänestyspäätöstä ohjaavia kysymyksiä ovat olleet rikollisuus, aseväkivalta ja ilmastonmuutos.

Välivaalien tulos tarkoittaa, että Yhdysvaltain hallinto on jakaantumassa puolueiden kesken, republikaanien hallitessa ainakin kongressin edustajainhuonetta ja demokraattien Joe Bidenin pitäessä valtaa Valkoisessa talossa. Bidenin on hyvin hankalaa saada läpi uutta lainsäädäntöä seuraavien kahden vuoden aikana.

Aamuseitsemältä Suomen aikaan New York Timesin ennuste povaa republikaaneille 225 paikkaa edustajainhuoneessa, kun enemmistöön vaaditaan 218 paikkaa.

Satapaikkaisen senaatin osalta lehden ennuste näyttää voimasuhteiden pysyvän todennäköisimmin entisellään tasatilanteessa 50–50, mikä pitäisi senaatin demokraattien hallussa varapresidentti Kamala Harrisin ratkaisevalla äänellä.

Tulos on kuitenkin edelleen hyvin epävarma ja saattaa selvitä Georgian senaattorivaalin vuoksi vasta noin kuukauden kuluttua. Georgiassa ex-presidentti Donald Trumpin republikaanien Herschel Walker on niukasti demokraattien Raphael Warnockia edellä, mutta mikäli kumpikaan ehdokkaista jää alle 50 prosenttiin äänistä, edessä on uusintavaali kahden ehdokkaan välillä 6. joulukuuta.

Kisa jatkuu yhä tiukkana myös Pennsylvaniassa ja Nevadassa, missä niin ikään Trumpin tukemat republikaaniehdokkaat Mehmet Oz ja Adam Laxalt kamppailevat senaattoripaikasta demokraattien John Fettermanin ja istuvan demokraattisenaattorin Catherine Cortez Maston kanssa.

Muissa osavaltioissa puolueet näyttävät pitävän kiinni paikoistaan senaatissa.

Jos Fetterman vie republikaaneilta vapautuneen senaattipaikan Pennsylvaniassa, kuten saattaa hyvin käydä, republikaanien on otettava senaatin enemmistön saavuttaakseen voitto sekä Georgiassa että Nevadassa. Nevadan paikan on povattu menevän republikaaneille.Käytännössä se puolue, joka voittaa näistä kolmesta osavaltioista (Georgia, Nevada, Pennsylvania) kaksi, todennäköisesti hallitsee senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Tiukka kisa. Georgian mahdollisesti ratkaiseva senaattorivaali saattaa edetä uusintaan joulukuun 6. päivänä. Republikaanien senaattoriehdokas Herschel Walker kehotti kannattajiaan tiistaina illalla kärsivällisyyteen. Kuva: Robin Rayne

Punainen aalto jäi tulematta

Viimeisimmät mielipidemittaukset osoittivat Trumpin tukemien ehdokkaiden nousukiriä useissa ratkaisevien osavaltioiden kongressi- ja kuvernöörivaaleissa. Eri gallupien pohjalta vaaliennusteensa kokoava sivusto Fivethirtyeight antoi vaaleja edeltävänä iltana republikaanien voitolla edustajainhuoneessa 84 prosentin ja senaatissa 58 prosentin todennäköisyydet.

Näyttää kuitenkin siltä, että republikaanien voitto ei ole niin suuri, kuin moni ennuste povasi vaalien alla.

Presidentti Joe Biden toisti vaaleja edeltävänä iltana aiemmat varoituksensa siitä, että Yhdysvaltain demokratia on suuressa vaarassa. Bidenin mukaan liittovaltiolla on vastassaan historiansa ”pimeimpiä voimia”, viitaten edellisten vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen kieltäviin ehdokkaisiin.

Moni näistä noin 300 ehdokkaasta on heittänyt Trumpin tapaan epäilyjä myös tämänpäiväisten vaalien rehellisyydestä. Trumpin uskotaan pyrkineen välivaaleissa petaamaan tärkeiden osavaltioiden avainpaikoille ihmisiä, joilla voisi olla vuonna 2024 tarpeeksi valtaa kääntää presidentinvaalit Trumpin eduksi esimerkiksi ääniä mitätöimällä.

Aikakausilehti Rolling Stonen mukaan Trump suunnittelee jo Pennsylvanian senaattorivaalin julkista kyseenalaistamista, mikäli demokraattien John Fetterman onnistuu voittamaan vastaehdokkaansa Mehmet Ozin tiukasti. Näin näyttää nyt käyvän ja ääntenlasku kestää osavaltiossa todennäköisesti muutaman päivän.

Trump kannusti omiaan vaaleja edeltävänä iltana Ohion Daytonissa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa äänestämään niin raivokkaasti, että demokraatit eivät voisi voittaa vaaleja edes huijaamalla.

Ex-presidentti ei maanantaina suoraan ilmoittanut aikeestaan tavoitella presidentin virkaa vuoden 2024 vaaleissa, mutta kertoi ilmoittavansa viikon päästä tiistaina marraskuun 15. päivänä ”erittäin suuria uutisia” Mar-a-Lagossa Floridassa. Tuolloin kuullaan todennäköisesti virallinen ilmoitus, jota odotettiin jo maanantaina Ohiossa.

Trumpin mahdollinen kilpakumppani republikaanien presidenttiehdokkuudesta, Ron DeSantis saavutti Floridan kuvernöörivaalissa komean voiton, mikä saattaa kannustaa häntä tavoittelemaan puolueen ehdokkuutta vuoden 2024 vaaleissa.

Uutinen päivittyy.

