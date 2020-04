Ainakin yli 660 ihmistä on saanut koronavirustartunnan Ranskan Charles De Gaulle -lentotukialuksella, jossa epidemia pääsi valloilleen tammikuussa alkaneen matkan aikana.

Alus lähti tammikuussa itäiselle Välimerelle tukemaan Ranskan operaatioita Irakissa ja Syyriassa, sanomalehti Guardian kertoo. Sittemmin se on osallistunut pohjoiseurooppalaiseen laivastoharjoitukseen Itämerellä ennen paluutaan Ranskaan. Paluu toteutettiin etuajassa havaittujen miehistön koronaoireiden vuoksi.

Noin 20 miehistön jäsentä on joutunut tehohoitoon ja kaikkiaan yli 1700 merijalkaväen sotilasta on evakuoitu. 668 aluksella ollutta on antanut positiivisen testituloksen.

Lentotukialus Charles de Gaulle. Kuva: L.Urman

