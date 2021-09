Entinen ulkoministeri Timo Soini kommentoi eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuoreita käänteitä varsin suorin sanoin sunnuntaina julkaisemassaan blogissa. Hän nostaa esiin Britannian EU-eron eli brexitin ja Aukus-sopimuksen.

”Get over It. Tämän voi sanoa Brexitin vastustamiseen juuttuneille. Se tilanne ei miksikään muutu, mutta seuraukset näkyvät. Eikä kysymys on muutamasta tuhannesta jakeluauton kuljettajasta”, Soini kirjoittaa.

”Australian, USA: n ja Britannian Aukus- yhteistyö ei voi tulla yllätyksenä Euroopalle tai sitten ollaan vielä enemmän pihalla, kun olen voinut kuvitellakaan. Painopiste on nyt Kiinassa ( se tarkoittaa samalla, että se ei ole Venäjässä). Aukus on isompi juttu, turvallisuuspoliittinen tulivuorenpurkaus”, hän jatkaa.

Soinin mukaan päättäjien pitäisi nyt nähdä ulko- ja turvallisuuspolitiikan iso kuva.

”Se ei ole, sitä kuinka Euroopan maat ottavat lisää vastuuta Ranskan entisten siirtomaiden sisäisistä konflikteista Afrikassa”, hän kirjoittaa.

Soinin mukaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan syventämisessä on tosiasiassa kyse Saksan varustautumisesta.

”Vai luuleeko joku, että Eurooppaa puolustetaan portugalilaisilla kabardiinihousuilla tai belgialaisella vehnäoluella? Ulkoministerinä yksi painopistealueeni olivat transatlanttiset suhteet, enkä silloin tarkoittanut maailmanlaajuista Kumbayaa vaan kaikkinaista kaapelointia kauppapolitiikkaa myöten.”

