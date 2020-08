Donald Trump on vaihtanut kampanjapäällikkönsä, mikä on merkki siitä, että kampanjan sisällä tiedetään Joe Bidenin johtavan.

Presidenttikisa. Donald Trump on vaihtanut kampanjapäällikkönsä, mikä on merkki siitä, että kampanjan sisällä tiedetään Joe Bidenin johtavan.

Tällä hetkellä demokraattien tulevalla presidenttiehdokkaalla Joe Bidenilla on kyselyiden mukaan vankka 10 prosentin kansallinen johto istuvaan presidenttiin Donald Trumpiin, mikä antaa olettaa Bidenin olevan matkalla selvään voittoon. Samaa mieltä ovat ennusteet, kun esimerkiksi The Economist antaa Trumpille enää yhdeksän prosentin mahdollisuuden jatkokauteen.

Vuosi 2016 sai kuitenkin monet demokraatit varovaisiksi, koska myös tuolloin Hillary Clinton tuntui voittavan kyselyitä kyselyiden perään. Monissa kyselyissä Trump johtaakin, kun kysytään, kumman ehdokkaan äänestäjä uskoo lopulta voittavan vaalit.

Tosiasiassa tilanne on kyselyiden perusteella tällä kertaa toisenlainen, koska Clintonin täydellinen ennakkosuosikin asema oli pitkälti median luoma narratiivi. Trump voitti jo heinäkuussa Clintonin monissa kansallisissa kyselyissä, joihin toimituksissa ei kuitenkaan uskottu. Trumpia pidettiin yksinkertaisesti voittoon kykenemättömänä vitsiehdokkaana.

Clinton voitti lopulta kyselyiden mukaisesti noin kolmella miljoonalla äänellä, mutta Trump onnistui kaapimaan yllättävät ja erittäin tiukat voitot Michiganin, Wisconsinin ja Pennsylvanian osavaltioista, mitkä riittivät voittoon.

Trump on kommentoinut useasti viime viikkojen aikana, että kyselyt ovat ”jälleen kerran” valheellisia. Vaikka presidentti ei ole tarjonnut mitään todistusaineistoa väitteidensä tueksi, hän on osaksi oikeassa ainakin vuoden 2016 kyselyiden osalta. Tuolloin kyselyt tarjosivat Clintonia voittajaksi ratkaisevissa osavaltioissa Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa.

Myöhemmin on kuitenkin paljastunut, että kilpailun ratkaisseissa osavaltioissa koulutetut yhdysvaltalaiset olivat yliedustettuina kaikissa kyselyissä, jotka Clinton voitti. Esimerkiksi Pew'n kyselyjohtaja Courtney Kennedy kommentoi tällä viikolla Voxille, että tänä vuonna monet kyselyt ovat tasapainottaneet dataa vastaamaan muun muassa koulutetun väestön todellista suhdetta.

Kaikkea kyselyiden järjestäjät eivät Kennedyn mukaan voi kuitenkaan ottaa huomioon, koska kaikissa kyselyissä ei tiedetä, kuka vastaaja on. Ei olekaan mitään takeita, etteivätkö Michiganin, Wisconsinin ja Pennsylvanian kyselyt voisi olla myös tällä kertaa väärässä.

Tosin nyt Bidenin johto on jopa edellisten vaalien virhemarginaalin sisällä. Toisin sanoen näissä kolmessa osavaltiossa voi tapahtua yhtä suuri yllätys kuin neljä vuotta sitten, ja silti Biden voittaisi niiden valitsijamiehet.

Toisaalta yhtä hyvin kyselyt voivat olla suuremmallakin marginaalilla väärässä kuin neljä vuotta sitten.

Presidentti on vaihtanut jo kampanjapäällikkönsä, mikä on ­merkki siitä, että kampanjan sisällä tiedetään Bidenin johtavan. Trump on kertonut tasaisesti, että ”hiljainen enemmistö” on hänen puolellaan.

Tätä väitettä ei tue oikeastaan mikään data, koska Trumpin hyväksymisprosentti on tippunut alle 40 prosenttiin. Trump voitti ­vuonna 2016 presidenttiyden 46,1 prosentilla, mikä on historian huonoin voittotulos. Tähän tulokseenkin Trumpilla on nyt kyselyiden mukaan matkaa miljoonia ääniä.

Myös sijoittajat ovat kääntyneet jo aikapäiviä sitten Bidenin ­taakse. Betfairin vedonlyöntipörssissä Trumpin voiton todennäköisyys on vähän yli 30 prosenttia, mikä on kuitenkin täysin eri asia kuin 0 prosentin todennäköisyys.

