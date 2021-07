Euroopan komissio julkisti tänään esityksensä Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta. Strategia herätti Suomessa etukäteen paljon keskustelua muun muassa siitä, että onko EU:lla toimivaltaa puuttua Suomen metsiin.

Strategiasta vuodettiin julkisuuteen kaksi luonnosversiota, jotka kuumensivat metsänomistajien ja metsäteollisuuden edustajien tunteet.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen Brysselissä työskentelevä metsä- ja maatalousasiantuntija Sini Eräjää sanoo, että komission lopullinen esitys metsästrategiasta oli askel oikeaan suuntaan, mutta varovainen askel.

”On selvää, että metsien rooli kasvaa ilmasto- ja luontoagendalla, ja tämä strategia heijastaa sitä.”

Eräjään mukaan komission esitys oli julkisuuteen vuodettuihin versioihin verrattuna laihempi, sillä esitetyt toimenpiteet ja käytetty kieli ”mössööntyivät”. Monet perusajatukset pysyivät ennallaan, mutta niistä puhuttiin löysemmin.

”Se johtuu varmasti siitä, että strategia sai kovaa kritiikkiä Suomen ja muiden maiden maa- ja metsätalousministereiltä ja metsäsektorin lobbareilta.”

Eräjää olisi toivonut komission esitykseltä enemmän konkreettisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Suomalaista metsäteollisuutta hiersi etukäteen erityisesti se, että komissio suhtautui luonnosversioissa hyvin nihkeästi avohakkuisiin ja lyhytikäisten puupohjaisten tuotteiden valmistamiseen. Komissio haluaa suosia pitkäikäisiä tuotteita, kuten puun käyttöä rakentamisessa ja huonekaluissa.

Eräjää muistuttaa, ettei komissio ollut missään vaiheessa kieltämättä avohakkuita kategorisesti. Se haluaa metsästrategian lopullisessakin versiossa lisätä pehmeämpiä metsänhoitokeinoja, kuten jatkuvaa kasvatusta.

”On kummallista, että tämä on maalattu Suomessa ajatukseksi, joka tulee yhtäkkiä Brysselistä. Onhan Suomessa keskusteltu jo pitkään siitä, että avohakkuita pitäisi vähentää.”

”Kestävä metsänhoito jäänyt epämääräiseksi”

Komissio aikoo kehittää vapaaehtoisen sertifiointijärjestelmän luonnonläheiseen metsänhoitoon. Sen ansiosta metsänhoitotekniikat, jotka ovat kaikista parhaimpia luontokadon ehkäisyn kannalta, saisivat oman eurooppalaisen laatuleimansa.

Eräjää sanoo, että tarkemmat kriteerit kestävälle metsänhoidolle ovat erittäin tervetulleet.

”Se on jäänyt Euroopassa aika ylimalkaiseksi käsitteeksi. Melkein kuka tahansa voi sanoa harjoittavansa kestävää metsänhoitoa.”

Eräjää on seurannut myös muissa maissa käytävää keskustelua metsästrategiasta. Hän sanoo, että Suomen erityispiirre on ”paniikinomainen tarrautuminen” kompetenssikysymyksiin eli siihen, kenelle toimivalta metsäasioissa kuuluu.

”Metsästrategia ei ole aiheuttanut ollenkaan näin paljon porua monissa sellaisissa maissa, joissa on enemmän metsää ja enemmän metsäalan työntekijöitä kuin Suomessa. Suomella on tässä selvästi joku erityisen kipeä kohta.”

Metsästrategiaa enemmän Greenpeace kipuilee EU:n keskiviikkona julkistaman Fit for 55 -paketin kanssa. Metsästrategia on luonteeltaan linjapaperi, mutta Fit for 55 tekee muutoksia lainsäädäntöön.

”Uusiutuvan energian puolella bioenergian kriteerit jäivät tosi heikoiksi. Olisimme toivoneet vahvempia toimia myös metsien hiilinielujen kasvattamiseksi.”