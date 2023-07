YK:n pääsihteeri Antonio Guterres pitää nyt päättyvän heinäkuun säitä globaalisti täysin poikkeuksellisina. Hän arvioi YK:n julkaisemassa artikkelissa, että ”ilmaston kiehumisen aika” on alkanut.

”Ilmastonmuutos on täällä. Se on kauhistuttavaa. Ja tämä on vasta alkua”, Guterres sanoo.

Hän kommentoi asiaa myös Twitterissä ja huomauttaa, että heinäkuussa on mitattu kaikkien aikojen kuumin kolmen viikon jakso, mittaushistorian kolme kuuminta päivää ja kaikkien aikojen korkeimmat valtamerten lämpötilat tähän vuodenaikaan.

”On edelleen mahdollista välttää pahin ilmastonmuutos, mutta vain dramaattisella, välittömällä toimilla”, YK:n pääsihteeri sanoo.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n johtoon tällä viikolla valittu ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen erikoistunut professori Jim Skea arvioi Reutersin haastattelussa, ettei Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita pystytä enää saavuttamaan.

”Valtiot eivät ole toteuttaneet riittävän kunnianhimoisia toimia, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Tämä on täysin varmaa.”

Skea ei pidä heinäkuun ennätyshelteitä yllättävinä, mutta hän sanoo yllättyneensä muutoksen nopeudesta.

”Jos emme ryhdy lisätoimiin päästöjen vähentämiseksi, tulemme näkemään tilanteen pahenevan”, hän varoittaa.