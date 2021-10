Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kertoo yllättyneensä siitä, että Suomi on täyden rokotussuojan osalta jäänyt koronarokotuksissa eurooppalaiselle keskitasolle ja muita Pohjoismaita huonommalle tasolle. Hän nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin rokotevastaisten roolin.

”Suomessa rokotusmyönteisyys on ollut pitkään Euroopan parhaita eikä esimerkiksi Pandemrix -rokotteeseen liitetyt narkolepsia-tapaukset ole tutkimusten perusteella juurikaan vaikuttaneet väestömme luottamukseen rokotuksia kohtaan. Siksi onkin yllättävää, että täyden rokotussuojan osalta olemme koronarokotuksissa jääneet eurooppalaiselle keskitasolle ja muita Pohjoismaita huonommalle tasolle, vaikka rokotteita on viime aikoina ollut hyvin saatavissa. On vaikea arvioida, mikä merkitys rokotusvastaisella disinformaatiolla on ollut asiaan, mutta myös suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa sitä levitetään aktiivisesti”, Lehtonen kirjoittaa.

Hän kertoo toivoneensa, että Suomessa olisi enemmän yritetty rokotuskattavuuden nostamista korkeammalle tasolle. Täyden rokotussuojan on 1.10. mennessä saanut 70 prosenttia rokotusikäisistä eli yli 12-vuotiaista suomalaisista.

”Jopa Italiassa ja Espanjassa tässä on onnistuttu. Nyt rokottamattomien viides kolonna kuluttaa Suomessa terveydenhuollon resursseja ja pahimmillaan levittää yleisvaarallista tartuntatautia riskiryhmiin, joiden rokotussuoja ilman kolmatta rokotusta alkaa kohta hiipua.”

Lehtonen jakaa rokotevastaiset kolmeen ryhmään: salaliittoteoreetikkoihin, piikinpelkääjiin ja naturisteihin.

Ensimmäiselle ryhmälle on tyypillistä esittää väitteitä siitä, että rokotuksiin tai rokottamiseen on piilotettu jokin salainen agenda, jolla väestöä pyritään kontrolloimaan.

“Huvittavimpia esimerkkejä ovat väitteet rokotteisiin asennetuista mikrosiruista, joilla Bill Gates tms. pyrkii ohjaamaan maailman väestöä. Myös maailman johtajien yhteinen salaliitto taikka salaisen pisteytysjärjestelmän luominen väestöstä ovat tämän ryhmän esittämiä väitteitä”, Lehtonen kommentoi.

”Piikinpelkääjille” on Lehtosen mukaan tyypillistä, että rokotuksiin liitetään tuntemattomia sivuvaikutuksia tai rokotteiden tunnettuja haittoja liioitellaan.

”Ryhmään kuuluville on myös ominaista, että lääkekehityksen virallisille ohjeille ja vaatimuksille ei anneta juurikaan arvoa, vaan esitetään reaalimaailmalle vieraita väitteitä tai kohtuuttomia vaatimuksia rokotteiden turvallisuuden osoittamiseksi. Piikinpelkääjiä eivät vakuuta enempää lääkeviranomaisten turvallisuusseuranta kuin viralliset tiedot rokotevalmisteiden apuaineista.”

Kolmas ryhmä eli naturistit katsoo, että rokotteet eivät tehoa ja että on parempi sairastaa koronainfektio kuin ottaa rokotus. Lehtonen vastaa, että sairastettu koronainfektio antaa toki suojan – ainakin joksikin aikaa – uutta koronainfektiota vastaan, mutta riski saada vakava tautimuoto ja kuolla koronaan on erityisesti vanhemmilla ikäryhmillä melkoinen.

”Rokotuksethan on kehitetty juuri siksi, että ne antavat suojan vaikeita tauteja kohtaan ilman tautiin liittyvää kärsimystä ja kuoleman riskiä. Kukaan ei tosissaan ehdota, että kurkkumätää taikka hinkuyskää vastaan pitäisi hankkia immuniteetti nuo taudit sairastamalla”, hän huomauttaa.

LUE SEURAAVAKSI: