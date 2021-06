Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka arvioi, että kybersodasta on ehkä syntymässä samanlainen kauhun tasapaino, joka on estänyt kaasu- ja ydinaseiden käytön. Hän viittaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaamiseen Sveitsin Genevessä.

”Ihmettelin, kun presidentti Joe Biden kertoi antaneensa Geneven huippukokouksessa kollega Vladimir Putinille listan kuudestatoista kohteesta, joihin suuntatuvaa kyberhyökkäystä Yhdysvallat ei hyväksy. Tuntui avuttomalta, mutta tässä voikin olla niin iso uusi asia, että sitä on vaikea hahmottaa”, Tarkka arvioi kolumnissaan, joka on julkaistu Facebookissa ja Etelä-Suomen Sanomissa. Kolumnin otsikko on ”Kauhun tasapainon uusi ulottuvuus”.

”Putinin ymmärtäväinen suhtautuminen Bidenin lausumiin Genevessä voi ehkä tarkoittaa, että Kremlissä on samoja voimattomuuden tuntemuksia kuin Valkoisessa talossa”, Tarkka jatkaa.

Hän muistuttaa Valkoisen talon lähettäneen Kremliin ”kiukkuista palautetta” muun muassa presidentinvaalien hakkeroinnista.Tarkka nostaa esiin myös sen, että lännen tiedustelu on pystynyt selvittämään komentoketjun ja ohjusteknologian yksityiskohdat, jotka liittyvät malesialaisen Boeing 777-konen tuhoon sen ylittäessä Venäjän hallitsemaa Donetskin aluetta heinäkuussa 2017. Lisäksi britit ovat paljastaneet Venäjän huippuagenttien henkilöllisyyden ja liikkeet ennen Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä epäonnistunutta myrkytysyritystä Salisburyssä maaliskuussa 2018. Myös oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä väijyneiden myrkkyagenttien liikkeet Keski-Aasian paikallislennoilla ovat Tarkan mukaan lännessä julkista tietoa.

”Putin joutuu ottamaan huomioon, että Yhdysvalloilla voi olla kiusallista tietoa muistakin asioista kuin Boeing 777:stä, Salisburystä ja Omskista. Venäjä on tässä hiljaisessa sodassa yhtä avuton kuin Yhdysvallat”, Tarkka huomauttaa.

Kybersota on hänen mukaansa samanlainen ilmiö kuin supervaltojen strategiset ydinohjusjärjestelmät.

“Molemmilla on kyky massiiviseen hyökkäykseen ja vastahyökkäykseen kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa tilanteissa. Ne eivät voi kuitenkaan laukaista strategista ydinasehyökkäystä, sillä se pakottaisi kohteen vastaiskuun sammalla mitalla. Kumpikaan ei voi voittaa sitä sotaa. Nyt kybersodassa on ehkä syntymässä samanainen kauhun tasapaino, joka on estänyt kaasu- ja ydinaseiden käytön.”

