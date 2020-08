Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell vastasi tänään tiistaina tiedotustilaisuudessa, mitä ajattelee Suomen juuri julkisuteen tuomasta, tulossa olevasta karanteenipakosta riskimaista tuleville.

Tegnell sanoo ymmärtävänsä Suomen tavoitetta pitää koronatartuntojen määrä matalalla, kuten tähänkin asti.

”Mutta tiedämme historiasta, että se tulee olemaan hyvin, hyvin vaikeaa, varmaankin mahdotonta”, Tegnell sanoo.

Hän huomauttaa, että alueellisesti koronatartunnat voivat ryöpsähtää niin, että kun yhdellä viikolla tietty alue on vihreä eli tartuntatilanne on hyvä, se on jo seuraavalla viikolla punainen.

Tegnellin mukaan Ruotsissa suositukset maahan palaaville matkailijoille ”ovat samanlaiset”: ”jää kotiin, jos sinulla on oireita, pyri tekemään etätöitä, vältä isoja tapahtumia ja ihmisjoukkoja”. Kahden viikon omaehtoista karanteenia ei kuitenkaan Ruotsissa ole Suomen tapaan suositeltu, sillä Tegnellin mukaan jokaisella ruotsalaisella on samanlainen tartunnan riski, eikä matkailijoiden eroavassa suosituksessa siksi ole mieltä.

Tegnellin mukaan Ruotsissa seurataan tarkasti Suomen tulossa olevan kasvomaskisuosituksen seurauksia, kuten muidenkin maiden koronatoimia. Tegnell ja muut pohjoismaiset kollegat ovat keskustelleet asiasta Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajan Mika Salmisen kanssa. Tegnellin mukaan kasvomaskeista voi olla jotain hyötyä, mutta niihin liittyy myös paljon huolenaiheita, joita pohjoismaisissa keskusteluissa on puitu.

