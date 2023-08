Perussuomalaisten uusi puoluesihteeri on Harri Vuorenpää. Puheenjohtaja Riikka Purra valittiin jatkokaudelle.

Henkilövalinnat. Perussuomalaisten uusi puoluesihteeri on Harri Vuorenpää. Puheenjohtaja Riikka Purra valittiin jatkokaudelle.

Perussuomalaisten uudeksi puoluesihteeriksi on valittu Pirkkalassa asuva tilitoimistoyrittäjä Harri Vuorenpää, joka on Pirkkalan kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut Pirkanmaan piirin puheenjohtajana sekä puoluehallituksen jäsenenä vuosina 2018–2021.

Vuorenpää voitti puoluesihteerivaalin toisella kierroksella Arto Luukkasen, joka nyt väistyy puoluesihteerin paikalta. Vuorenpää sai toisella kierroksella 674 ääntä ja Luukkanen 396 ääntä.

”Perussuomalaiset on demokratiaan, syrjimättömyyteen ja ihmisoikeuksiin sitoutunut puolue”, Vuorenpää linjasi medialle heti valintansa jälkeen.

Uusi puoluesihteeri kertoi haluavansa parantaa koulutusta ja viestintää puolueessa.

Aikaisemmin lauantaina puoluekokous valitsi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran uudelle kaudelle puolueen johtoon. Purralla ei ollut vastaehdokkaita ja hänet valittiin yksimielisesti.

Puolueen varapuheenjohtajina jatkavat Leena Meri, Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen.

