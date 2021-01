Venäjään ja Itä-Eurooppaan erikoistunut tutkija, professori Mark Galeotti katsoo, että lauantaina eri puolilla Venäjää järjestetyt mielenosoitukset ovat vasta alkua.

Uutistoimistojen mukaan esimerkiksi Moskovassa noin 40 000 ja Pietarissa noin 10 000 vaati mielenosoituksissa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista. Navalnyin oppositioverkostoa johtavan Leonid Volkovin arvion mukaan mielenosoittajia oli Venäjällä kaikkiaan jopa 300 000.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan mielenosoituksissa pidätettiin yli 3 000 ihmistä. Yksi pidätetyistä on oppositiojohtajan vaimo Julia Navalnaja.

”On tietenkin selvää, ettei yhden päivän toiminnalla saada Navalnyitä vapaaksi eikä myöskään murreta hänen liikettään. Enemmän tässä nyt määritellään, millainen taistelu on tulossa”, Galeotti kommentoi Twitterissä lauantaina.

Navalnyin kannalta on hänen mukaansa olennaista, kuinka paljon ihmisiä mielenosoituksiin saadaan, koska oppositio voi sitä kautta saada uusia kannattajia.

”Tärkeää on se, millainen strategia heillä on tulevaisuuteen. On oltava 100-prosenttisen varmaa, että tämä on jonkin pitkäjänteisen uuden alku.”

Galeotti korostaa, että Venäjän tapahtumat ovat myös selvä viesti länsimaille.

”Heikko reaktio heikentää myös Navalnyin suojausta”, hän toteaa.

Brysseliläisen ajatushautomo Carnegien Venäjä-tutkijoille tekemän kyselyn mukaan Euroopan unioni on toistaiseksi ollut liian vaisu reaktioissaan Venäjän tapahtumiin.

”EU:n politiikka on Venäjän suhteen ollut ylipäänsä riittämätöntä. Kreml on kuitenkin ollut toistuva ja pysyvä uhka Euroopan turvallisuudelle ja arvoille. EU ei ole edes yrittänyt tosissaan vastata kunnolla. Sen sijaan tietyt läntisen ja eteläisen Euroopan maat tuntuvat jopa ajattelevan, ettei ole mitään ongelmaa”, Atlantic Councilin John Herbst vastaa kyselyssä.

Myös Chatham Housen tutkija John Lough sanoo, että EU-mailta puuttuu yhtenäinen linja. Hän kannattaa voimakkaita pakotteita.

”EU:n pitäisi laittaa pakotelistalla paljon enemmän ihmisiä, joiden ansiosta Putinin järjestelmä on mahdollinen”, hän sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi lauantai-iltana, että EU:n ulkoministerin käsittelevät Venäjän tapahtumia maanantaina. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö katsoo, että silloin ulkoministereiltä vaaditaan yhteistä toimintalinjaa.