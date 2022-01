Posiva jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

Yritys on valmistautunut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen yli 40 vuoden ajan. Sen kapselointilaitos sijaitsee maan pinnalla ja loppusijoituslaitoksen loppusijoitustilat noin 400–430 metrin syvyydessä peruskalliossa.

Hakemuksen mukaan ajanjaksolla 2024–2070 loppusijoitettaisiin valtaosa Posivan omistajien, eli Teollisuuden Voiman Olkiluodon ja Fortum Power and Heatin Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien laitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lupahakemuksesta julkisen kuulemisen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

TEM pyytää lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK) kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta. STUK tarkastaa, että kapselointi- ja loppusijoituslaitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, että ydinlaitoskokonaisuutta voidaan käyttää turvallisesti, ja että henkilöstö on koulutettu laitoksen turvallista käyttämistä varten, tiedote kertoo.

Posiva aloitti kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen joulukuussa 2016, kun valtioneuvosto oli myöntänyt sille rakentamisluvan marraskuussa 2015. Rakentamislupa oli maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten.

Tätä edelsi valtioneuvoston tekemä periaatepäätös Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta joulukuussa 2000.

Posiva aloitti vuonna 2004 ennen rakentamisvaihetta periaatepäätöksen nojalla ja STUK:n valvonnassa maanalaisen tutkimustilan, Onkalon rakentamisen. Nyt se on merkittävä osa loppusijoituslaitoksen kokonaisuutta.

LUE SEURAAVAKSI: