Italian populistihallitus on kansallistamassa pörssiyhtiö Atlantian täysin poikkeuksellisella mafiatyyppisellä operaatiolla. Atlantia operoi valtaosaa Italian moottoriteistä. La Repubblican mukaan kansallistaminen toteutetaan virallisesti syyskuussa, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki.

”Tämä on todennäköisesti ensimmäinen kerta Italian historiassa, kun maan hallitus kansallistaa liiketoimintaa uhkavaatimuksilla.”

Päähallituspuolue Viiden tähden liike on halunnut kansallistaa tunnetun yrittäjäperheen Benettonin hallinnassa olleen Atlantian jo pitkään. Kaksi vuotta sitten tapahtunut Genovan siltaromahdus antoi sille tuhannen taalan paikan, sillä Benettoneista tehtiin 43 ihmisen hengen vaatineen onnettomuuden syntipukki. Todellisuudessa alun perin Cosa Nostran rakentama silta romahti kunnossapidon puutteiden vuoksi, ja juuri Viiden tähden liikkeellä oli ratkaiseva rooli päätöksissä Genovan hallinnossa.

Benettonin perhe on toistuvasti myös huomauttanut, että Italian liikenneministeriö on hyväksynyt kaikki Atlantian tekemät kunnossapitotoimet ja pitänyt niitä riittävinä.

Siltaonnettomuuden vuoksi populistien johtama hallitus vaati Benettonien Atlantialta vahingonkorvauksia ja uusia sopimusneuvotteluja. Ne olisivat ajaneet yhtiön konkurssiin. Niinpä yrittäjäperhe taipui kahden vuoden väännön jälkeen heinäkuussa.

”Tämä on todennäköisesti ensimmäinen kerta Italian historiassa, kun maan hallitus kansallistaa liiketoimintaa uhkavaatimuksilla”, arvioi yrityshistorian professori, Benettoneista kirjan kirjoittanut Andrea Colli mediahaastatteluissa.

Il Foglio -lehti puolestaan kysyy, ”olemmeko Turkissa vai Kiinassa”, ja nostaa esiin myös sijoittajien aseman.

”Tämä outo ja umpihullu operaatio vahingoittaa sijoittajia, jotka hyvin todennäköisesti vievät tapauksen oikeuteen. Seurauksena on vain uusi ja kallis sotku”, lehti kirjoittaa.

Atlantiasta siivun omistava pääomasijoittaja TCI Fund Management on jo syyttänyt Italian hallitusta laittomuuksista ja vaatii, että moottoritieliiketoiminta on myytävä markkinahintaan ja markkinasääntöjen mukaisesti, jos se halutaan irrottaa Atlantiasta. TCI uhkaa myös viedä asian EU-oikeuteen.

”Kahden viime vuoden aikana Italian hallitus on toistuvasti rikkonut laillisuusperiaatetta, joka on sekä Italian perustuslain että Euroopan unionin perusperiaatteita”, yhtiö toteaa Italian valtiovarainministeriön ylijohtajalle ja Euroopan komissiolle lähettämässään kirjeessä.

Viiden tähden liikkeen johtaman hallituksen toimien on jo aikaisemmin varoitettu vaikuttavan investointeihin Italiassa. Ennen ­Atlantia-jupakkaa hallitus on riidellyt muun muassa Etelä-Italian Tarantossa sijaitsevan Euroopan suurimman teräksentuotantolaitoksen omistajan Arcelor Mittalin kanssa.

Viiden tähden liike on profiloitunut talouseliitin vastustajana, ja sillä on kova kiire näyttää periaatteiden pätevän myös käytännössä, koska puolueen kannatus on romahtanut hallitusvastuun aikana.

Koronakriisi tarkoittaa kuitenkin sitä, että Italia tarvitsee sijoittajien rahoja, eivätkä Benettonin ja Arcelor Mittalin tapaukset ole tässä yhteydessä varsinainen meriitti.

