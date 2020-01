Poikkeustila on alkanut. Kuvakaappaus Puolustusvoimien Youtube-tililtä, jossa julkaistiin maanantaina Taistelukenttä-videon uuden version traileri.

Poikkeustila on alkanut. Kuvakaappaus Puolustusvoimien Youtube-tililtä, jossa julkaistiin maanantaina Taistelukenttä-videon uuden version traileri.

”Tilanne on uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena”, toteaa puolustusvoimien upseeri televisiolähetyksessä. Kerronta etenee vauhdilla, ja pian kuullaan ohjusiskusta, joka kohdistuu mereltä kohti Suomen tukikohtaa. Annetaan ilmahälytys, ja lähetyksessä vilahtava uutisotsikko kertoo: Suomi on sodassa.

Kyse on opetusvideosta Taistelukenttä 2020, jonka trailerin Puolustusvoimat julkaisi maanantaina. Puolustusvoimat julkaisee klassikoksi nousseen Taistelukenttä-opetusvideon uuden version kokonaisuudessaan keväällä 2020, ja se korvaa vuonna 1998 julkaistun edeltäjänsä varusmieskoulutuksessa.

Video on Pääesikunnan koulutusosaston tilaama ja sen tuotannosta vastaa Puolustusvoimien palvelukeskus. Ohjaaja, Irma Nyfors, ohjasi myös alkuperäisen Taistelukenttä-videon.

”Opetusvideon tarkoituksena on antaa koulutettaville realistinen kuva poikkeusolojen olosuhteista ja toimintaympäristöstä. Videota käytetään kaikkien varusmiesten koulutuksessa”, Puolustusvoimat kertoo Youtube-kanavallaan.

Taistelukenttä-videolla esitellään ja opetetaan varusmiehille poikkeusolojen ja nykyaikaisen sodan ja taistelukentän olosuhteita sekä mahdollisia tilanteita. Videon kuvauksia on suoritettu vuosina 2018 ja 2019.

