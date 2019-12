Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vierailee tänään iltapäivällä keskustan eduskuntaryhmässä. Tapaaminen liittyy al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen ja siihen liittyviin ratkaisuihin.

"Minulla oli eilen kahdenkeskinen tapaaminen hänen kanssaan, puolisen tuntia, hyvä keskustelu käytiin. Hän avasi minulle tilannetta ja taustoja, mitä on tapahtunut. Sovittiin siinä yhdessä, että hän tulee meidän ryhmässä käymään, kertoo tilanteesta ja vastaa kysymyksiin. Tämä on tällainen informointitilaisuus", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi hetki sitten Uudelle Suomelle.

Tapaaminen on alkamassa kello 14 ja takaraja kestolle on eduskunnan kyselytunti, joka alkaa kello 16.

Haavisto ja Kurvinen kommentoivat tapaamista lyhyesti vierailun päätyttyä. Haavisto kiitti keskustaa hyvästä keskustelusta ja ryhmänjohtaja Kurvista tilaisuudesta selventää tilannetta keskustan eduskuntaryhmälle ja ”valmistautua sitten seuraaviin askeliin”.

”Varmasti välikysymyskeskustelun yhteydessä nämä asiat nousevat tarkemmin esille. Niihin on ehkä tarpeetonta tässä puuttua”, Haavisto totesi ja poistui median edestä.

Kurvinen totesi, että välikysymyskeskustelussa hallituksella voi olla vain yksi yhteinen linja, joten ”silloin pitää linja olla olemassa”.

Julkisuudessa on jo veikkailtu, että kasassa olisivat jo uuden hallituksen ensimmäisen hallituskriisin ainekset. Hallituksen yhteinen linjaus al-Holin palautuksiin puuttuu, ulkoministeri Haavisto on ollut ulkoministeriön virkamiesten kovan kritiikin kohteena ja oppositio on tehnyt välikysymyksen aiheesta.

Keskustasta on tuonut esiin näkemyksiä, että Suomen ei pidä tuoda al-Holista ainakaan Isis-taistelijoiden puolisoita.

Kurvinen pitää palautuskysymystä isona sisäisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan kannalta. Hän kiistää hallituskriisispekulaatiot. Hänen mukaansa ”ei nyt tässä varmasti niin tuuliviirejä olla.”

”Tämä ei ole keskustalle pikku juttu. Olemme juuri päättäneet jatkaa hallituksessa. Nyt me kuulemme selvityksen, mitä ulkoministeri kertoo, mikä on tilanne”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt oman toiveensa Sanna Marinin (sd) kaksi päivää sitten nimitetyn hallituksen linjauksesta syntyneessä tilanteessa. Kurvisen mukaan kyse on vakavasti otettavasta ulostulosta.

”Tasavallan presidentin kanta on hyvin merkittävä. Presidentillä on Suomessa iso rooli ulkopolitiikassa. Presidentti on toivonut valtioneuvostolta kannanottoa, miten al-Hol-asia hoidetaan. Tietysti minä ainakin katson, että kun presidentti lausuu näin julkisuuteen, kysymys on niin merkittävästä tilanteesta, että se pitää ottaa vakavasti. Meillä ei Suomessa presidentti kovin usein ota julkisesti tällaisiin asioihin kantaa”, Kurvinen sanoo.

