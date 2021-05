Kryptovaluutta bitcoinin viikon verran jatkunut poikkeavan suuri lasku kertoo markkinasentimentin käänteestä. Bitcoinin hinta on laskenut keskiviikkona alle 40 000 dollarin rajan ensi kertaa sitten helmikuun alun.

Tänään bitcoinin noteerattiin jo alle 35 000 dollariin. Laskua on kertynyt 24 prosenttia ja noteeraus oli kello 16.30 aikaan noin 34 000 dollaria, käytyään jo alle 32 000 dollarissa.

Huhtikuun puolenvälin 64 895 dollarin tasosta on tultu alas lähes 50 prosenttia.

Bitcoinin kurssia vahtivat tahot ovat myös panneet merkille, että kurssi on painunut 200 päivän liikkuvan keskiarvon alle.

”Teknisestä näkökulmasta indikaattorit vilkkuvat punaisella. Tärkeät tukitasot ovat 37 000 dollarissa ja 30 000 dollarissa. On mahdollista, että näiltä tasoilta nähdään vielä alamäkeä ainakin lyhyellä tähtäimellä”, summasi Swissquoten analyytikko Ipek Ozkardeskaya Bloombergille.

Financial Timesin mukaan uusin lasku on tullut sen jälkeen, kun Kiinan viranomaiset ovat ilmoittaneet tiukentavansa sääntelyään kryptovaluuttojen käytölle maan finanssi-instituutioissa. Vuorokauden kurssimuutos on Coinmarketcap-sivuston mukaan -12,5 prosenttia ja viikon ajalta -31,1 prosenttia.

Bitcoin-markkinan sentimenttiä numerovälillä 0-100 kuvaava indeksi Crypto Fear and Greed Index on laskenut viikontakaisesta arvosta 68 arvoon 23, joka kuvaa markkinalla ”äärimmäistä pelkoa”. Vielä viikko sitten sentimentti kuvasi ”ahneutta”. Tiistaina indeksi oli vielä alempana lukemassa 21.

Näin alhaisia lukemia tässä pelko- ja ahneusindeksissä nähtiin viimeksi viime vuoden keväällä, jolloin bitcoin ja muut kryptovaluutat laskivat merkittävästi koronakriisin seurauksena, samoin kuin muutkin sijoitusluokat.

Alternative-nimisen ohjelmistoanalyysiyhtiön päivittäin keräämä Crypto Fear and Greed Index perustuu dataan viidestä markkinamuuttujasta: volatiliteetista, vaihtomääristä ja momentumista, sosiaalisen median aktiivisuudesta, bitcoinin markkina-arvo-osuudesta ja Google-hakujen trendeistä. Indeksi ei nimestään huolimatta kuvaa kaikkia kryptovaluuttoja, vaan ainoastaan bitcoinia.

Vuodessa bitcoinin hinta on edelleen nelinkertaistunut. Voimakkaan markkina-arvojen kasvun jälkeen viime syksystä lähtien moni on nyt alkanut kyseenalaistaa arvostustasojen pitävyyttä.

Viimeisen viikon kurssilaskun suurimmat kipinät ovat tulleet Teslan toimitusjohtajalta Elon Muskilta. Hän kertoi Twitterissä viime viikolla, ettei Tesla enää hyväksyisi bitcoin-maksuja sähköautoistaan. Syyksi Musk mainitsi huolet bitcoinin louhinnan vaatimasta valtaisasta sähkönkulutuksesta.

Maanantaina Muskin uusi tviitti aiheutti lisää myllerrystä markkinoilla, kun hänen tulkittiin voineen vihjata siitä, että Tesla olisi myymässä aiemmin yli miljardin dollarin arvolla hankkimiaan bitcoin-sijoituksia. Osittain lasku taittui, kun Musk tarkensi, ettei Tesla ole myynyt bitcoineja.