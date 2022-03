Pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhuivat keskiviikkona muun muassa keinoista tukea Ukrainaa lisää. Suomi, Saksa ja Euroopan unioni ovat avustaneet Ukrainaa niin taloudellisesti, humanitaarisella avulla kuin myös suojavarusteilla ja aseilla.

Marinin mukaan tapaamisessa Scholzin kanssa olivat esillä myös heijastevaikutukset, jotka näkyvät Euroopan unionissa niin energian hinnassa, turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa ratkaisuissa kuin taloudessa ja kasvussakin.

”Saksa on keskeinen maa Euroopan unionissa, kun kehitämme EU:sta entistä vahvempaa toimijaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Meillä on yhteinen näkemys siitä, että EU:n on oltava kyvykkäämpi”, pääministeri sanoi.

Marin ja Scholz korostavat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut olennaisesti Euroopan turvallisuustilannetta, ja Venäjän toimet haastavat Euroopan turvallisuusjärjestyksen perustaa.

”Saksa ja Suomi ovat tuominneet jyrkästi yhdessä Euroopan unionin sekä kumppanimaiden kanssa Venäjän hyökkäyksen ja jatkuvan sotilaallisen väkivallan Ukrainaa vastaan. Venäjän hyökkäys kohdistuu Ukrainaan, mutta se on hyökkäys myös koko Euroopan turvallisuusjärjestystä kohtaan”, Marin sanoi.

Marinin mukaan Saksa on Suomelle tärkeä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimija.

”Jaamme saman turvallisuusympäristön myös Itämeren piirissä.”

Pääministeri Marin sanoi olevan oleellista, että päästään mahdollisimman nopeasti eroon riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin, joita tuodaan nimenomaan Venäjältä.

”Meidän pitää investoida uusiutuviin, nestekaasuterminaaleihin ja miettiä, miten voimme tukea toisiamme siirtymässä kohti puhtaampaa energiaa.”

EU:n energiariippuvuuden vähentämistä Venäjästä käsiteltiin 10. ja 11. maaliskuuta epävirallisessa päämieskokouksessa Versaillesissa. Seuraavan kerran aihe on esillä maaliskuun Eurooppa-neuvostossa ensi viikolla.

