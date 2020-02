Kuva Morian leiriltä Kreikasta tammikuulta 2020. Pelkästään Morian leirillä Lesboksen saarella on Pelastakaa lapset ry:n mukaan 18 000 pakolaista, vaikka leiri on alkujaan suunniteltu enintään 2200 hengelle.

Pakolaislapset. Kuva Morian leiriltä Kreikasta tammikuulta 2020. Pelkästään Morian leirillä Lesboksen saarella on Pelastakaa lapset ry:n mukaan 18 000 pakolaista, vaikka leiri on alkujaan suunniteltu enintään 2200 hengelle.

Pakolaislapset. Kuva Morian leiriltä Kreikasta tammikuulta 2020. Pelkästään Morian leirillä Lesboksen saarella on Pelastakaa lapset ry:n mukaan 18 000 pakolaista, vaikka leiri on alkujaan suunniteltu enintään 2200 hengelle.

Lähes 7000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen Kreikan saarten pakolaislasten auttamisen puolesta, kertoo Pelastakaa Lapset ry Twitterissä.

Järjestö on kannustanut suomalaisia vetoamaan Sanna Marinin (sd) hallitukseen, jotta Suomi ottaisi vastaan pakolaislapsia Kreikasta. Järjestö tarjoaa nettisivuillaan mahdollisuuden allekirjoittaa vetoomuksen asiasta.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Järjestön mukaan pakolaislasten tilanne Kreikan saarilla on kestämätön ja lapset tarvitsevat välittömästi apua. He oleskelevat erittäin huonoissa oloissa.

LUE SEURAAVAKSI:

”Lapset kärsivät sairauksista. Toivottomassa tilanteessa useat heistä ovat jopa vahingoittaneet itseään. Kreikassa on yli 5000 ilman huoltajaa liikkeellä olevaa lasta. Kreikka on vedonnut muihin EU:n jäsenmaihin näiden lasten auttamiseksi. Ranska on jo luvannut ottaa vastaan 400 lasta”, järjestö toteaa nettisivuillaan.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi viime viikolla, että sisäministeriössä on selvitetty lasten auttamista ja Suomella on valmius auttaa. Hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta päätöstä.

LUE SEURAAVAKSI:

Pelastakaa Lapset toteaa, että Suomen tulisi tässä tilanteessa vastaanottaa erityisesti kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia, joilla on esimerkiksi vamma, terveysongelmia tai muu vastaava haavoittuvuus. Tilanne on Kreikan kannalta kestämätön, ja EU tarvitsee järjestön mukaan pikaisesti yhteisvastuullista pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa.

”Suomessa on osaamista ilman huoltajaa saapuneiden lasten vastaanotosta ja tukemisesta sekä tiloja alaikäisyksiköissä, joista osaa on pidetty valmiudessa, vaikka tulijoita on ollut vähän. Lisäksi ilman huoltajaa tulleiden lasten turvapaikkapuhuttelut sujuvat Suomessa hyvin ja ammattimaisesti lapset huomioiden. Ilman huoltajaa tulleiden lasten kokeneita edustajia on runsaasti käytettävissä, koska lähes kaikki täällä jo olevat nuoret ovat täyttäneet 18 vuotta”, järjestö huomauttaa nettisivuillaan.

LUE SEURAAVAKSI:

Järjestön kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen huomautti tänään Ylen Ykkösaamussa, että esimerkiksi Turkissa on jo neljä miljoonaa syyrialaista. Hän arvioi radio-ohjelmassa, että Suomi pystyy aivan hyvin ottamaan vastaan 100 lasta.

”Jos Suomeen tulee muutama tuhat kerran vuodessa viiden vuoden välein, niin katastrofista ei voida puhua. Puhutaan poliittisesta kriisistä. Eurooppalainen pakolaiskriisi on poliittinen kriisi Euroopassa”, Haaranen sanoi Ykkösaamussa.

Kreikka suunnittelee suljettuja vastaanottokeskuksia

Järjestön mukaan Kreikan saarilla läpikulkumatkalla olevien, kotimaastaan paenneiden lasten tilanne on jo pitkään ollut kärjistymässä katastrofiksi.

”Saarten pakolaisleirien ja -keskusten vastaanottokyky on ylittynyt moninkertaisesti, eikä odottaville löydy suojaa. Lapset asuvat epähygieenisissä oloissa ja nukkuvat vuoroissa. He tarvitsevat akuutisti lääkärin hoitoa sekä psykologista tukea. Maahan saapuneiden rekisteröinti ja tapausten käsittely on hidasta ja osin puutteellista”, järjestö toteaa nettisivuillaan.

LUE SEURAAVAKSI:

”Vastaanottojärjestelmään tehtävien parannusten sijaan Kreikka suunnittelee avaavansa saarille suljettuja vastaanottokeskuksia, joihin saarilla odottavat ja turvaa etsivät ihmiset suljettaisiin. Pelastakaa Lapset ei hyväksy lasten siirtolaisuudesta johtuvaa säilöönottoa. Vapauden riisto on haitaksi lapsen kehitykselle ja kasvulle, eikä ole lapsen edun mukainen järjestely.”

Järjestön mukaan Kreikan saarilla on yli 41 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa, joista kolmannes on lapsia. Suurin osa tulijoista on paennut konflikteja ja sotaa Afganistanista ja Syyriasta. Pelkästään Morian leirillä, Lesboksen saarella on järjestön mukaan 18 000 pakolaista, vaikka leiri on alkujaan suunniteltu enintään 2200 hengelle.

”Tilanne on erityisen huolestuttava Moriassa asuvien yli 1100 ilman huoltajaa liikkeelle lähteneen alaikäisen osalta.”

Järjestön mukaan usein lapsella on myös oma rooli päätöksessä paeta kotimaastaan. Osa lapsista on lähtenyt pakoon perheenjäsenten kanssa, mutta kadottanut heidät kaoottisissa tilanteissa.

”Syyt lasten lähtemiseen ovat moninaisia ja vaihtelevia, yleensä ne kietoutuvat toisiinsa. Keskeisiä syitä lähtemiselle ovat esimerkiksi konflikti ja sota, vainon pelko tai esimerkiksi uhka joutua rekrytoiduksi aseelliseen ryhmään, toiveet paremmasta tulevaisuudesta, koulutusmahdollisuuksien puute, väkivalta tai muut ongelmat perheessä tai harhaanjohtaminen esimerkiksi ihmissalakuljettajien toimesta.”

Vuonna 1922 perustettu Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

LUE SEURAAVAKSI: