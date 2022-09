Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) joutui hiillostetuksi Fortumista suorassa tv-lähetyksessä, kun Ylen A-studiossa tentattiin häntä luottamuksesta yhtiön johtoon.

Energiayhtiö Fortumin Uniper-omistus myydään Saksan valtiolle murto-osalla siitä summasta, jolla tytäryhtiö aikanaan ostettiin. Suomen valtio omistaa 50,8 prosenttia Fortumin osakkeista.

Tuppuraiselta kysyttiin A-studiossa, nauttivatko Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ja hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala yhä hänen luottamustaan. Samaan aikaan Rauramo istui studiossa hänen vieressään.

”Nyt ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, ja Fortumia koetellaan kyllä nyt ihan kaksin käsin. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että yhtiöllä on toimintakykyinen hallitus ja toimintakykyinen operatiivinen johto”, Tuppurainen vastasi A-studiossa.

Mutta onko ministerillä luottamus näihin henkilöihin? Tuppurainen huokaa syvään ja katsoo Rauramoon.

”Minä olen kokenut yhteistyön Markus Rauramon kanssa kyllä hyvin onnistuneeksi. Hän on hyvin aktiivisesti tuonut valtio-omistajalle tietoon yhtiön asioita ja ollut henkilökohtaisesti käytettävissä kaikissa tilanteissa jo ennen kuin tämä tilanne kriisiytyi.”

Toimittaja Annika Damström kysyi vielä kolmannen kerran, onko luottamusta.

”Yhtiön hallitus vastaa toimivan johdon valinnasta. Kysymys toimitusjohtajasta kuuluu Fortumin hallitukselle. Omistajalle taas kuuluu hallituksen valinta. Hyvissä ajoin, kun valmistaudumme ensi kevään yhtiökokoukseen, valtio-omistaja ottaa kantaa omalta osaltaan nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tehtävään esitykseen.”

Järjestelyn yksityiskohtia Järjestelyssä Saksan valtio merkitsee Uniperin uusia osakkeita noin 8 miljardilla eurolla (1,70 euroa osakkeelta) ja Saksan valtion omistama pankki KfW myöntää tarvittaessa lisää siltarahoitusta, kunnes Uniperin osakepääoman korotus on toteutettu. Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin Uniper-osakkeet (1,70 euroa osakkeelta), yhteensä noin 0,5 miljardilla eurolla. Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia. Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu. Järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Damström tenttasi Tuppuraiselta vielä, onko mahdollista, että toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja menevät vaihtoon.

”Tässä vaiheessa ei ole kyllä millään tavalla mielekästä lähteä keikuttamaan venettä. Nyt pitää antaa toimivalle johdolle ja hallitukselle työrauha selviytyä tästä tilanteesta, joka on monella tavalla haastava”, Tuppurainen vastasi ja viittasi keskiviikkona tehtyyn aiesopimukseen, joka pitää panna toimeen.

”Nyt on kyllä todella näytön paikka.”

"Väistämätön päätös poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa”

Ministeri Tuppurainen kommentoi Uniper-omistuksen myyntiä keskiviikkona valtioneuvoston verkkosivuilla.

”Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy. Valtio on asettanut yhtiölle strategisen intressin, jonka turvaaminen on valtio-omistajan näkökulmasta ensisijaisen tärkeää”, Tuppurainen sanoo.

”Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia”, Tuppurainen jatkaa.

Strateginen intressi

Valtiolla Fortumin omistukseen liittyy strateginen intressi. Valtion omistajuudella tavoitellaan sähköntuotannon riittävyyttä Suomessa kaikissa oloissa. Valtio haluaa tiedotteen mukaan varmistaa, että yhtiö pystyy toteuttamaan kyseistä huoltovarmuustehtäväänsä häiriöttömästi ja että sen pidemmän aikavälin toiminta- ja investointikyky suomalaisilla energiamarkkinoilla olisi turvattu.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa keskiviikkona 14.9. ja sunnuntaina 18.9. Tiedotteen mukaan ministerivaliokunta merkitsi sunnuntain kokouksessaan tiedoksi ratkaisun keskeisen sisällön, jonka Fortumin hallitus oli huolellisesti harkinnut olevan Fortumin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen. Ministerivaliokunta puolsi sitä, että Suomen valtio Fortumin enemmistöomistajana osaltaan tyytyy esitettyyn ratkaisuun.

