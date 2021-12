Eksotessa on havaittu, että koronapassi on osaltaan saanut ihmiset ottamaan rokotteen.

Koronatilanne pahenee myös Etelä-Karjalan Eksoten alueella. Koronatilanteen heikkeneminen näkyy sekä jo rokotettujen että sote-henkilöiden sairastuvuuden kasvuna.

Etelä-Afrikasta lähtenyt Omikron-virusvariantti (B.1.1.529) on levinnyt jo useisiin Euroopan maihin, ja sitä on tavattu jo Suomessakin. Eksoten tiedotteen mukaan on arvioitu, että omikron syrjäyttää deltavariantin lähiviikkojen aikana nopean leviämiskykynsä takia.

Myös kaksi kertaa rokotettuja henkilöitä on saanut tartuntoja ja päätynyt sairaalaan, myös teho-osastolle. Teho-osastolle joutuvilla on perussairauksia ja he ovat iäkkäitä, toisen rokotteen jo pitkän aikaa sitten saaneita.

"Etelä-Karjalassakin on jo yksi epäily omikronvariantista, mutta varmuus asiaan saadaan myöhemmin. Tartunnan leviämisen riskiä ei paikallisesti näyttäisi nyt olevan”, toteaa ylilääkäri Sami Raasakka tiedotteessa.

Kolmannen koronarokotuksen on Etelä-Karjalassa saanut jo puolet rokotukseen oikeutetuista henkilöistä.

”Sairaalakuormitus koronapotilaiden osalta on tällä hetkellä hiukan parempi kuin aiemmin. Valitettavasti osa vakavasti koronaan sairastuneista on menehtynyt ja vuodeosastollakin on potilaita, jotka ovat huonossa kunnossa ja vaativat paljon hoivaa”, sanoo infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

89.3 prosenttia Etelä-Karjalan väestöstä on ottanut ensimmäisen rokotuksen, 86.2 prosenttia toisen rokotuksen ja 8.9 prosenttia kolmannen rokotuksen.

Jätevesiseuranta näyttää, että koronavirusta on paljon liikkeellä, ja onkin odotettavissa, että sairastuneita tulee näkymään tilastoissa enenevästi myös lähiaikoina.

"Tartuntaluvut ovat nousseet. Riski rokottamattomilla on noin kuusikertainen rokotettuihin nähden. Rokottamattomien riski saada tartunta on siis huomattavan suuri rokotettuihin nähden”, toteaa Sami Raasakka.

Tällä hetkellä Eksotessa korostuu kouluikäisten tartuntojen lisääntyminen. Tautitapausten lisääntymistä näky maakunnan kaikilla puolilla. Tartuntoja saadaan sekä perheen sisäisesti että harrastuksista.

