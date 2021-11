Valtion omistama Suomen Viljava rakentaa parhaillaan uutta kauramyllyä Rauman satamavarastonsa tiloihin. Sen avulla valtionyhtiö laajentaa toimintaansa ennestään kilpailluille markkinoille.

Alalla toimivat yksityiset yritykset, muun muassa Fazer ja Raisio, ovat investoineet kiivaasti kauramyllyihin ja kaurapohjaisiin brändituotteisiin. Elintarvikeala hämmästelee, miksi valtio lähtee voimalla valmiiksi kilpailluille markkinoille.

ETL myös epäilee, että alalla poikkeuksellisen iso investointi on voinut saada kiellettyä valtion tukea. Siksi se kanteli asiasta komissiolle.

”Yrityksistä huolimatta emme ole saaneet tietoja hankkeen rahoituksesta. Siksi meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pyytää komissiota selvittämään sitä”, sanoo ETL:n johtaja Heli Tammivuori.

Elintarviketeollisuus haluaa tietää, rahoittaako valtio hanketta edullisin rahoitusjärjestelyin. Tukea olisi sekin, jos Viljavan myllytoimintaa varten perustama tytäryhtiö Oat Mill Finland saa käyttöönsä Viljavan omaisuutta eli siiloja alihintaan. Myös myllybisneksen ristiinsubventointi Viljavan erityistehtävistä saaduilla tuloilla olisi kiellettyä tukea.

FAKTAT Kauramyllyinvestointeja Suomessa Viljava Rauman kauramylly 2021, arvio 20 milj. euroa. Raisio, Nokian kauramyllyn laajennus 2020 8 milj.euroa. Fazerin Lahden myllyn laajennus 2019 15 milj. euroa. Kinnusen Myllyn uusi mylly Utajärvellä ja laajennus Pudasjärvellä 2019 19,5 milj.euroa. Helsingin Myllyn laajennus Vaasassa 2016 ja 2017 5 milj. euroa.

Ala pitää Viljavan investointia niin isona, että markkinaehdoin se tuskin olisi kannattava. Uusi mylly pystyy käsittelemään 110 miljoonaa kiloa kauraa vuodessa. Yksityisten yritysten kapasiteetti yhteensä on 150 miljoonaa kiloa.

Hankkeen hintaa Viljava ei kerro, mutta ala arvioi sen maksavan vähintään 20 miljoonaa euroa. Päälle tulee vientiorganisaation perustaminen, jota yhtiöllä ei ole. Viljavan liikevaihto oli viime vuonna 20 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi komissio pyytää valtiolta vastinetta.

Kilpailuviranomainen neuvoo, vastuu on yhtiön johdolla

Viljava on kokonaan valtion omistama yhtiö. Suomen EU-jäsenyyden myötä siitä tehtiin pelkästään viljan varastointia ja käsittelyä hoitava yhtiö. Sillä on erityistehtävä varmistaa elintarvikeketjun toimivuus myös poikkeusoloissa. Viljavan siiloissa ovat myös viljan varmuusvarastot.

KKV arvioi 2000-luvun alussa, että Viljavan edeltäneellä siiloyhtiöllä on määräävä markkina-asema muun muassa ulkomaankaupan lastinkäsittely- ja varastointipalveluissa. Vahva asema voi edelleen antaa sille monenlaista ruuvia, kun se ryhtyy yksityisten yritysten kilpailijaksi.

EU:ssa testataan vain kielletyn valtiontuen käyttö. Määräävää markkina-asemaa tai sen väärinkäyttöä arvioisi Suomen kilpailuviranomainen, jos epäilys aikanaan syntyisi. Etukäteen KKV on vain neuvonut yhtiön johtoa kilpailuasioissa.

Valtio haluaa nostaa kauraviennin jalostusastetta

Viljavan johto perustelee investointia yhtiön kasvustrategialla. Painavampi syy on se, että Suomi on Euroopan suurimpia kauranviejiä, mutta viennin jalostusaste on matala.

”Suomen kaurasadosta 40 prosenttia menee suoraan rehuksi ja lähes 40 prosenttia viedään raaka-kaurana. Kotimaisiin pidemmälle jalostettuihin brändituotteisiin käytetään sadosta vain 15 prosenttia”, sanoo omistajaohjausosaston finanssineuvos Pekka Hurtola.

”Investoinnin juju on se, että meillä on loistava raaka-aine, jonka kysyntä maailmalla on kova Kiinaa myöten. Nyt Suomesta ei viedä lainkaan raaka-kauraa pidemmälle jalostettua kuorittua kauraa. Tätä markkina-aukkoa Viljava paikkaa”, Hurtola sanoo.

Siksi Viljava alkaa valmistaa näitä tuotteita vientiin ulkomaisen elintarviketeollisuuden käyttöön. Ne ovat siis vasta ensimmäisen asteen jalosteita.

”Aikaa myöten ajankohtaiseksi voi tulla se, että Viljava liittoutuu kumppanin kanssa”, Hurtola sanoo.

Hänen mukaansa hanke täyttää kilpailuneutraliteetin vaatimat reunaehdot.

”Myllytoiminta eriytetään Viljavan tytäryhtiöön. Yhtiön rahoitus ja hinnoittelu hoidetaan markkinaehtoisesti”, Hurtola sanoo.

Emoyhtiö ei voi Hurtolan mukaan hinnoittelussaan tai palveluja tarjotessaan suosia tytäryhtiötään. Eikä valtio esimerkiksi ylipääomita sitä.

”Tytäryhtiön on pärjättävä omillaan. Valtio tai emo ei voi olla kaiken takana.”

