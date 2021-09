Finanssivalvonta on määrännyt S-Pankille 1 650 000 euron seuraamusmaksun epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Lisäksi Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskukselle 680 000 euron seuraamusmaksun laiminlyönneistä yhteenliittymän operatiivisten riskien hallinnassa.

S-Pankki laiminlyönyt kaupankäynnin valvonnan

”S-Pankki on heinäkuun 2016 ja marraskuun 2018 välisenä aikana laiminlyönyt asiakkaidensa kaupankäynnin valvonnan järjestämisen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla”, sanotaan Finanssivalvonnan julkaisemassa tiedotteessa.

Finanssivalvonnan mukaan S-Pankissa ei ollut automaattista kaupankäynnin valvontajärjestelmää. FiVa piti S-Pankin menettelyä vähintään törkeänä huolimattomuutena.

S-Pankki Oyj toteutti vuosina 2016-2018 Nasdaq Helsinki Oy:n osakemarkkinalla keskimäärin 680 000 liiketointa vuosittain.

”Pankin toteuttamien liiketoimien huomattavan lukumäärän vuoksi pankin henkilökunnan suorittamaan valvontaan pohjautuva toimintatapa, jossa oli lisäksi vakavia puutteita, ei täyttänyt sääntelyn vaatimuksia”, Finanssivalvonta kertoo tiedotteessa.

Laiminlyönneistä on määrätty 1,65 miljoonan euron seuraamusmaksu, jonka määrän arvioinnissa on FiVa:n mukaan kiinnitetty huomiota erityisesti S-Pankki Oyj:n menettelyn vähintään törkeään huolimattomuuteen sekä siihen, että pankki on saanut laiminlyönnistä taloudellista hyötyä, kun se ei ole tehnyt investointia automaattisen kaupankäynnin valvontajärjestelmän hankkimiseksi.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen.

POP Pankkikeskuksella ei ollut tehokkaita järjestelmiä riskien tunnistamiseksi

POP Pankkikeskus osk:lla ei Finanssivalvonnan mukaan ole ollut tehokkaita ja luotettavia hallinto- ja ohjausjärjestelmiä yhteenliittymän toimintaan kohdistuvien operatiivisten riskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, rajoittamiseksi, seuraamiseksi ja riskeistä raportoimiseksi.

Seuraamusmaksun määräämiseen johtaneet laiminlyönnit koskevat useita riskienhallintaa koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita.

Lisäksi POP Pankkikeskus osk:lle on annettu julkinen varoitus, koska se on laiminlyönyt yhteenliittymän toimintaa koskevan ohjausvelvollisuutensa, ja koska sillä ei ole ollut riittäviä ohjeita yhteenliittymään kuuluville jäsenosuuspankeille niiden operatiivisten riskien hallinnasta.

Finanssivalvonta löysi puutteita myös yhteenliittymän hallinnossa ja sisäisessä valvonnassa sekä yhteenliittymään kuuluvien jäsenosuuspankkien valvonnassa.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan huhtikuussa 2019 tekemässä tarkastuksessa. Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen.

