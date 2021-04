”Nyt kannattaa tarkkaan seurata sitäkin keskustelua, joka on virinnyt Yhdysvaltain uuden hallinnon myötä Naton ja EU:n keskinäisestä toiminnasta. Siinähän me olemme EU:n jäsenenä täysillä mukana”, Sauli Niinistö sanoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi tänään keskiviikkona Lapin yliopiston opiskelijoiden kysymyksiin suurvaltapolitiikasta. Keskustelu pohjustaa osaltaan tulevia Kultaranta-keskusteluja.

Niinistöltä kysyttiin, onko Suomelle tärkeintä keskittyä nyt Euroopan unionin turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön vai tulisiko Suomen ottaa rohkeammin askeleita Nato-jäsenyyttä kohti. Venäjän ja Ukrainan kiristyneet välit ovat nostaneet Nato-keskustelua Suomessa.

Niinistö viittasi vastauksessaan Suomen turvallisuuspolitiikan rakentumiseen neljän pilarin varaan. Niinistö on hahmottanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa jo pitkään näiden pilareiden kautta. Ne ovat oma uskottava puolustuskyky, läntiset kumppanuudet, Venäjä-suhteet sekä YK ja muut kansainväliset yhteisöt.

”Yhteen pilariin kuuluu yhteistyö sekä Naton että EU:n kanssa, kuin myös kahdenvälinen yhteistyö eri maiden kanssa. En näkisi niin, että Euroopan unionin yhteistyö suinkaan on se ainoa suunta, mutta eteenpäin siinäkin on pikkuhiljaa menty”, Niinistö vastasi.

”Nyt kannattaa tarkkaan seurata sitäkin keskustelua, joka on virinnyt Yhdysvaltain uuden hallinnon myötä Naton ja EU:n keskinäisestä toiminnasta. Siinähän me olemme EU:n jäsenenä täysillä mukana”, hän jatkoi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ryhtynyt palauttamaan aiempia suhteita Naton ja EU:n välille edeltäjänsä Donald Trumpin kauden jälkeen.

”Mitä tulee Natoon, meillä on varsin selkeä tuo lähtökohta, joka on vallinnut jo monien hallituksiemme ajan, että Suomi ei missään tapauksessa itse sulje pois sitä mahdollisuutta, että me haemme Nato-jäsenyyttä. Optio-sana voi olla pikkuisen ylimittainen, koska se vaatii tavallaan molemminpuolisen ennakkokäsityksen. Mutta minusta tällä hetkellä kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että kaikkein tärkeintä, mitä turvallisuuden puolesta voidaan tehdä on pyrkiä siihen, ettei suurimittaisia konflikteja synny. Geopolitiikan alue on aivan ratkaisevaa: miten pystytään rakentamaan sellaisia järjestelmiä asevalvonnan puolella muuallakin, jossa suurvallat kykenevät selvästi rajaamaan toimintaansa niin, että konfliktit tulisivat estettyä. Se on kaikkein tärkein turvallisuuden tae”, Niinistö sanoi.

Niinistö totesi myös keskustelutilaisuuden aluksi, ettei näe ”erityistä Suomi-keskeistä konfliktin aihetta tai ongelmaa” tällä hetkellä olevan. Suomen omaa puolustuskykyä Niinistö piti ”hämmentävänkin suurena” eurooppalaisessa vertailussa ja viittasi tässä yhteydessä erityisesti reservin kokoon.

