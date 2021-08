Suomessa on viimeisen vuorokauden aikana todettu 872 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvuista keskiviikkona.

Kyseessä on Yleisradion mukaan koko korona-ajan korkein yksittäinen päiväluku.

Eilen tiistaina 3.8. vastaava luku oli 692 tapausta.

Sekä tapausmäärät että taudin ilmaantuvuus ovat nousussa kahden viikon vertailujaksoilla. Useat sairaanhoitopiirit ovat tällä viikolla siirtyneet leviämisvaiheeseen.

Myös sairaalahoidon tarpeessa on tapahtunut muutoksia, sillä tehohoidon tarve kasvaa. Koronapotilaita on keskiviikon lukujen mukaan tehohoidossa kaikkiaan 15 henkeä, mikä on seitsemän potilasta enemmän kuin tiistaina.

Kaikkiaan sairaalahoidossa on 95 potilasta. Erikoissairaanhoidossa potilaiden määrä on vähentynyt, potilaita on nyt 69. Perusterveydenhuollossa koronapotilaita on 11.

